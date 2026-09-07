Thế kỷ 18, người phụ nữ bị xem là 'người giúp việc' đã phát hiện 8 sao chổi

Có một thời, bầu trời đêm gần như được xem là lãnh địa của đàn ông, nhưng một phụ nữ đã lặng lẽ dùng kính thiên văn để thay đổi điều đó.

Sinh năm 1750 tại Hannover, Caroline Herschel ban đầu không được định hướng trở thành nhà khoa học. Tuổi thơ của bà bị ảnh hưởng bởi bệnh thương hàn, khiến cơ thể phát triển thấp bé. Mẹ bà cũng không muốn con gái được học hành quá nhiều, chủ yếu để Caroline làm việc nhà. Thế nhưng cuộc đời bà thay đổi khi năm 1772, ở tuổi 22, Caroline sang Anh sống cùng người anh William Herschel.

Ảnh: meisterdrucke

William khi ấy là một nhạc sĩ, nhưng nhanh chóng say mê thiên văn học. Caroline trước hết trở thành người giúp việc, rồi trợ lý, sau đó dần trở thành một nhà quan sát thiên thể thực thụ. Bà học toán, hỗ trợ chế tạo kính thiên văn và dành những đêm dài cùng anh trai quan sát bầu trời. Công việc đôi khi cực kỳ vất vả: Caroline phải đứng ngoài trời lạnh, ghi chép từng quan sát, rồi ban ngày thực hiện những phép tính để biến dữ liệu thô thành thông tin khoa học.

Ảnh: posterazzi

Năm 1786, Caroline phát hiện sao chổi đầu tiên của mình. Trong khoảng một thập niên tiếp theo, bà phát hiện tổng cộng 8 sao chổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên được biết đến với thành tích phát hiện sao chổi bằng quan sát thiên văn. Bà cũng phát hiện các tinh vân và đóng góp quan trọng vào việc lập danh mục những thiên thể mà hai anh em Herschel quan sát được.

Điều thú vị là Caroline không hề có dáng vẻ của một “thiên tài khoa học” theo hình dung ngày nay. Bà thường tự hạ thấp những đóng góp của mình, trong khi các tài liệu của Royal Society cho thấy rất nhiều công việc quan trọng trong các chương trình quan sát của gia đình Herschel thực sự do bà đảm nhiệm. Bà từng bị một họa sĩ biếm họa năm 1790 chế giễu bằng hình ảnh “nữ triết gia đánh hơi tìm sao chổi” – một phản ứng cho thấy xã hội đương thời vẫn chưa quen với một phụ nữ bước vào thế giới khoa học.

Ảnh: collection.sciencemuseumgroup.org.

Nhưng khoa học cuối cùng đã ghi nhận bà. Năm 1828, Caroline trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận Huy chương Vàng của Hội Thiên văn học Hoàng gia. 7 năm sau, bà được bầu làm thành viên danh dự của tổ chức này. Năm 1846, khi đã 96 tuổi, bà tiếp tục nhận Huy chương Vàng về khoa học của vua Phổ.

Caroline Herschel qua đời năm 1848, hưởng thọ 97 tuổi. Điều bà để lại không chỉ là 8 sao chổi hay những danh mục thiên thể, mà còn là một câu chuyện đặc biệt: đôi khi, để trở thành người đầu tiên nhìn thấy một điều chưa từng được biết đến, con người chỉ cần kiên nhẫn nhìn lên bầu trời lâu hơn những người khác.