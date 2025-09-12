Hiểm họa sức khỏe từ đồ nướng đường phố

Trong những năm gần đây, đồ nướng đường phố ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Những xiên thịt thơm lừng, hải sản cháy xém hấp dẫn hay bắp nướng mỡ hành nghi ngút khói... luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon ấy lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nguy cơ từ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Phần lớn đồ nướng bán trên vỉa hè, lề đường đều không được kiểm soát về nguồn gốc nguyên liệu. Thịt, hải sản hay các loại nội tạng thường được nhập giá rẻ, không qua kiểm định chất lượng, thậm chí có thể là thực phẩm đông lạnh lâu ngày hoặc gần hết hạn. Việc tiêu thụ những sản phẩm này có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa và lâu dài là nguy cơ nhiễm các bệnh nguy hiểm về gan, thận.

Tác hại từ cách chế biến thiếu an toàn

Đồ nướng vỉa hè thường được nướng trực tiếp trên bếp than tổ ong hoặc than đá – những loại nhiên liệu có thể sinh ra các chất độc hại như khí CO, benzopyrene, dioxin... Khi tiếp xúc với thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm nhiều dầu mỡ và được nướng cháy cạnh, những chất này dễ hình thành hợp chất gây ung thư. Ngoài ra, dầu mỡ được tái sử dụng nhiều lần trong quá trình nướng hoặc chiên đồ ăn cũng có thể sinh ra các chất oxy hóa độc hại cho cơ thể.

Môi trường chế biến mất vệ sinh

Một vấn đề đáng lo ngại khác là điều kiện vệ sinh tại các hàng quán vỉa hè. Việc nướng thực phẩm ngoài trời, sát mặt đường khiến thức ăn dễ bị bụi bẩn, vi khuẩn từ môi trường xâm nhập. Dụng cụ chế biến thường không được vệ sinh kỹ lưỡng, thực phẩm sống và chín để lẫn lộn – đây là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về đường ruột.

Tác động lâu dài đến sức khỏe

Việc thường xuyên tiêu thụ đồ nướng đường phố không chỉ gây ra các bệnh cấp tính như tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: Ung thư (đặc biệt là ung thư dạ dày, đại tràng); Bệnh tim mạch do hấp thụ nhiều chất béo bão hòa; Béo phì và rối loạn chuyển hóa; Các vấn đề về gan và thận do nhiễm độc lâu dài

Đồ nướng đường phố mang lại cảm giác ngon miệng và tiện lợi, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe nếu người tiêu dùng không cẩn trọng. Để bảo vệ bản thân và người thân, mỗi người nên chọn lựa những quán ăn có uy tín, vệ sinh, ưu tiên thực phẩm rõ nguồn gốc và hạn chế tiêu thụ những món nướng cháy khét. Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh để giữ gìn sức khỏe lâu dài.