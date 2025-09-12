Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hiểm họa sức khỏe từ đồ nướng đường phố

Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc và cách chế biến thiếu vệ sinh khiến đồ nướng đường phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trương Hiền

Trong những năm gần đây, đồ nướng đường phố ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Những xiên thịt thơm lừng, hải sản cháy xém hấp dẫn hay bắp nướng mỡ hành nghi ngút khói... luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon ấy lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

z7000002851228-7844c9d7d9c583f5e0d81d775975e97a.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nguy cơ từ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Phần lớn đồ nướng bán trên vỉa hè, lề đường đều không được kiểm soát về nguồn gốc nguyên liệu. Thịt, hải sản hay các loại nội tạng thường được nhập giá rẻ, không qua kiểm định chất lượng, thậm chí có thể là thực phẩm đông lạnh lâu ngày hoặc gần hết hạn. Việc tiêu thụ những sản phẩm này có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa và lâu dài là nguy cơ nhiễm các bệnh nguy hiểm về gan, thận.

Tác hại từ cách chế biến thiếu an toàn

Đồ nướng vỉa hè thường được nướng trực tiếp trên bếp than tổ ong hoặc than đá – những loại nhiên liệu có thể sinh ra các chất độc hại như khí CO, benzopyrene, dioxin... Khi tiếp xúc với thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm nhiều dầu mỡ và được nướng cháy cạnh, những chất này dễ hình thành hợp chất gây ung thư. Ngoài ra, dầu mỡ được tái sử dụng nhiều lần trong quá trình nướng hoặc chiên đồ ăn cũng có thể sinh ra các chất oxy hóa độc hại cho cơ thể.

Môi trường chế biến mất vệ sinh

Một vấn đề đáng lo ngại khác là điều kiện vệ sinh tại các hàng quán vỉa hè. Việc nướng thực phẩm ngoài trời, sát mặt đường khiến thức ăn dễ bị bụi bẩn, vi khuẩn từ môi trường xâm nhập. Dụng cụ chế biến thường không được vệ sinh kỹ lưỡng, thực phẩm sống và chín để lẫn lộn – đây là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về đường ruột.

Tác động lâu dài đến sức khỏe

Việc thường xuyên tiêu thụ đồ nướng đường phố không chỉ gây ra các bệnh cấp tính như tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: Ung thư (đặc biệt là ung thư dạ dày, đại tràng); Bệnh tim mạch do hấp thụ nhiều chất béo bão hòa; Béo phì và rối loạn chuyển hóa; Các vấn đề về gan và thận do nhiễm độc lâu dài

Đồ nướng đường phố mang lại cảm giác ngon miệng và tiện lợi, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe nếu người tiêu dùng không cẩn trọng. Để bảo vệ bản thân và người thân, mỗi người nên chọn lựa những quán ăn có uy tín, vệ sinh, ưu tiên thực phẩm rõ nguồn gốc và hạn chế tiêu thụ những món nướng cháy khét. Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

#đồ nướng đường phố #nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc #ăn uống an toàn #bảo vệ sức khỏe #thực phẩm chế biến thiếu vệ sinh #ngộ độc thực phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

6 thực phẩm gây ung thư hàng đầu

Thịt chế biến sẵn, đồ uống nhiều đường, thực phẩm bị mốc, đồ nướng cháy... được chuyên gia cảnh báo là tác nhân hàng đầu có thể gây ung thư.

Dưới đây là 6 thực phẩm được WHO xác định là chất gây ung thư, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày mà không biết đến tác hại của chúng:

Thịt chế biến sẵn

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ bỏng nặng tay, chân khi nướng cá bằng cồn

Người dân nên bỏ thói quen sử dụng cồn để nướng thức ăn, bởi chỉ sơ suất trong phút chốc có thể khiến bản thân và những người xung quanh bị bỏng.

Thêm cồn khi lửa cháy, người phụ nữ bỏng nặng 2 tay chân

Ngày 5/6, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông bí cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho một nữ bệnh nhân mắc sai lầm khi nước cá bằng cồn, khiến bản thân bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

4 thức uống giúp dạ dày khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên

Không cần cầu kỳ, chỉ với 4 loại nước rẻ tiền bạn đã có thể giúp dạ dày thư giãn, giảm đầy hơi, khó tiêu và tăng cường tiêu hóa mỗi ngày.

Dạ dày là cơ quan rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học. Đầy hơi, ợ chua, khó tiêu hay viêm loét có thể xuất hiện chỉ vì bạn ăn quá nhiều đồ cay nóng, chiên rán hay dùng rượu bia thường xuyên.

Thay vì phụ thuộc vào thuốc, bạn hoàn toàn có thể chăm sóc và “xoa dịu” dạ dày bằng những loại nước quen thuộc, rẻ tiền nhưng hiệu quả đáng kinh ngạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.