6 thực phẩm gây ung thư hàng đầu

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH đầu tư kho vận Miền Nam (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện hơn 11 tấn thịt động vật thực phẩm có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH đầu tư kho vận Miền Nam đang kinh doanh cho thuê kho đông lạnh với tổng số lượng 21 thùng container đông lạnh. Trong đó, có 2 kho đang lưu trữ thực phẩm đông lạnh gồm thịt gà (cổ gà, da gà, chân, đầu), thịt heo (thịt vai, ba rọi..), ức vịt, xúc xích thành phẩm không rõ nhãn hiệu, xuất xứ, đều đã hết hạn sử dụng.