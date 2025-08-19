Hà Nội

Sống Khỏe

4 thức uống giúp dạ dày khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên

Không cần cầu kỳ, chỉ với 4 loại nước rẻ tiền bạn đã có thể giúp dạ dày thư giãn, giảm đầy hơi, khó tiêu và tăng cường tiêu hóa mỗi ngày.

Giang Thu

Dạ dày là cơ quan rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học. Đầy hơi, ợ chua, khó tiêu hay viêm loét có thể xuất hiện chỉ vì bạn ăn quá nhiều đồ cay nóng, chiên rán hay dùng rượu bia thường xuyên.

Thay vì phụ thuộc vào thuốc, bạn hoàn toàn có thể chăm sóc và “xoa dịu” dạ dày bằng những loại nước quen thuộc, rẻ tiền nhưng hiệu quả đáng kinh ngạc.

Nước ấm – “thần dược” đơn giản và hiệu quả

Đừng xem thường một cốc nước ấm. Thói quen uống đúng cách sẽ giúp duy trì độ ẩm cho đường tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột, giảm co thắt và làm dịu niêm mạc dạ dày. Đây là bí quyết đơn giản, tiết kiệm nhưng cực kỳ hữu ích.

8a2a6798ab43231d7a52.jpg
Uống nước ấm làm dịu niêm mạc dạ dày. Ảnh minh hoạ

Cách dùng: 200–250ml/lần, nhiệt độ khoảng 30–50°C.

Thời điểm vàng: Sau khi thức dậy vào buổi sáng và 30–60 phút trước khi đi ngủ.

Nước mật ong ấm – “áo giáp” cho niêm mạc dạ dày

Một ly nước mật ong ấm vào buổi sáng giúp khởi động hệ tiêu hóa, đồng thời tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc khỏi sự tấn công của axit. Nhờ giàu enzyme, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mật ong còn có tác dụng giảm viêm, làm dịu cơn đau cho người bị viêm loét hoặc trào ngược.

71201477c6ac4ef217bd.jpg
Nước mật ong ấm – “áo giáp” cho niêm mạc dạ dày. Ảnh minh hoạ

Cách dùng: 1–2 thìa mật ong pha với 200ml nước ấm (30–45°C).

Lưu ý: Không pha quá ngọt, tránh nước quá nóng làm mất dưỡng chất.

Thời điểm vàng: Uống ngay sau khi thức dậy, trước bữa sáng 20–30 phút.

Nước chanh ấm – giảm đầy bụng, kích thích tiêu hóa

Một chút nước chanh ấm giúp nhanh chóng xua tan cảm giác đầy hơi, khó tiêu nhẹ và còn kích thích dịch vị hoạt động. Vitamin C trong chanh cũng góp phần kháng viêm, tăng sức đề kháng cho niêm mạc dạ dày.

nuoc-chanh.jpg
Nước chanh ấm – giảm đầy bụng, kích thích tiêu hóa. Ảnh minh hoạ

Cách dùng: Nửa quả chanh pha với 200–250ml nước ấm.

Lưu ý: Không uống khi bụng đói, hạn chế đường. Có thể thêm mật ong hoặc vài lát vỏ chanh để tăng hương vị.

Thời điểm tốt nhất: 30–60 phút sau bữa ăn, khi dạ dày đã có thức ăn đệm.

Trà lúa mạch – hỗ trợ tiêu hóa, giảm ợ hơi

Trà lúa mạch chứa enzyme amylase giúp phân giải tinh bột, thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện bài tiết dịch vị. Nhờ đó, các triệu chứng đầy hơi, ợ hơi được giảm đáng kể. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong trà còn giúp chống táo bón và hỗ trợ đào thải độc tố.

Cách dùng: 1–2 ly nhỏ mỗi ngày.

Thời điểm uống: Buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Lưu ý: Người bị loét dạ dày hoặc tiết axit nhiều nên tránh uống trà quá nóng.

Chỉ với những loại nước quen thuộc như mật ong, chanh, trà lúa mạch và nước ấm, bạn đã có thể giúp dạ dày khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Vừa rẻ tiền, dễ kiếm, lại an toàn và tự nhiên, đây chính là những “người bạn” đơn giản mà hệ tiêu hóa của bạn luôn cần.

