Hiếm gặp: Thai làm tổ giữa hai lớp dây chằng rộng

Người phụ nữ 33 tuổi chậm kinh, đau bụng, ra máu âm đạo. Khối chửa được phát hiện giữa hai lớp dây chằng rộng, vị trí cực hiếm.

Khối chửa nằm ở vị trí ít ai ngờ

Người phụ nữ 33 tuổi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khám sau khi chậm kinh khoảng 4 tuần. Người bệnh thử thai cho kết quả dương tính, kèm đau bụng âm ỉ và ra một ít máu sẫm màu.

Kết quả siêu âm phát hiện khối bất thường cạnh buồng trứng phải. Xét nghiệm beta-hCG ở mức 27.190 mIU/ml, đặt ra nguy cơ chửa ngoài tử cung và biến chứng vỡ khối chửa.

Trước tình huống này, người bệnh được hội chẩn với ThS.BSCKII Đỗ Xuân Hai, Trưởng kíp trực, và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu ngay trong đêm.

Tuy nhiên, khi vào ổ bụng, ê-kíp không ghi nhận máu trong ổ bụng. Hai vòi tử cung đều có hình thái bình thường, không phát hiện vị trí chửa ngoài tử cung thường gặp.

Các bác sĩ tiếp tục khảo sát kỹ vùng chậu và phát hiện một khối chửa kích thước khoảng 2 x 2 cm nằm giữa hai lớp dây chằng rộng bên phải. Vị trí này nằm gần nhiều mạch máu vùng chậu nên việc xử trí đòi hỏi thận trọng để hạn chế nguy cơ chảy máu.

Khối chửa được xử trí ngay trong cuộc mổ. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện sau 2 ngày.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC



Vị trí chửa bất thường tỷ lệ khoảng 1/183.900 thai kỳ, chẩn đoán khó

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, chửa trong dây chằng rộng, hay chửa ngoài tử cung trong dây chằng rộng, là một dạng thai làm tổ ngoài buồng tử cung rất hiếm gặp. Khối thai phát triển giữa hai lá của dây chằng rộng, cấu trúc nằm ở vùng chậu và liên quan với nhiều cơ quan, mạch máu quan trọng.

Theo y văn, thai trong ổ bụng chỉ chiếm khoảng 1% số trường hợp chửa ngoài tử cung. Riêng chửa trong dây chằng rộng còn hiếm hơn nhiều. Một số tài liệu ghi nhận tỷ lệ khoảng 1/183.900 thai kỳ.

Điểm đáng chú ý là biểu hiện ban đầu của tình trạng này không nhất thiết khác biệt rõ với chửa ngoài tử cung thông thường. Người bệnh có thể chậm kinh, thử thai dương tính, đau bụng hoặc ra máu âm đạo. Việc xác định chính xác vị trí khối chửa trước phẫu thuật cũng không phải lúc nào dễ dàng.

Trong trường hợp này, việc hai vòi tử cung đều bình thường khiến các bác sĩ phải tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân và khảo sát kỹ vùng chậu. Chính quá trình thăm dò có hệ thống đã giúp phát hiện khối chửa nằm giữa hai lớp dây chằng rộng, thay vì kết luận sớm dựa trên hình ảnh ban đầu.

ThS.BSCKII Đỗ Xuân Hai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, chửa ngoài tử cung là tình trạng thai không làm tổ trong buồng tử cung. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, khối chửa có thể vỡ, gây chảy máu trong ổ bụng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Vì vậy, khi thử thai dương tính, việc xác định thai đã nằm đúng trong buồng tử cung hay chưa có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt ở những phụ nữ có triệu chứng bất thường. Phụ nữ chậm kinh kèm đau bụng, đau vùng chậu hoặc ra máu âm đạo bất thường cần đi khám sớm.

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