Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hệ sinh thái nhà thầu tại các dự án thủy điện: Khi đối thủ hóa đối tác [Kỳ 4]

Mối quan hệ "lúc hợp, lúc tan" giữa Công ty Hải Âu và Công ty Hưng Thịnh trong các gói thầu thủy điện đang đặt ra nghi vấn về việc dàn xếp, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu tại Thủy điện An Khê - Ka Nak gắn liền với một đối tác quen thuộc là Công ty TNHH Hưng Thịnh.

Cụ thể, mối quan hệ giữa hai nhà thầu này thể hiện sự "biến ảo" qua từng gói thầu:

  • Là đối tác thân thiết: Tại Gói thầu số 09 (tháng 6/2023) và Gói thầu số 24 (tháng 9/2023) như đã phản ánh ở Kỳ 2, Công ty Hải Âu và Công ty Hưng Thịnh đã bắt tay nhau trong cùng một liên danh. Cả hai gói thầu này đều có điểm chung là chỉ có duy nhất liên danh này tham dự và dễ dàng trúng thầu.
  • Là đối thủ "bất đắc dĩ": Tuy nhiên, tại Gói thầu số 01 (đấu thầu tháng 3/2023), Công ty Hưng Thịnh (trong liên danh với Tấn Thành) lại trở thành đối thủ của Công ty Hải Âu (trong liên danh với Phương Đông). Kết quả như đã phản ánh ở Kỳ 3, Hưng Thịnh dù bỏ giá thấp hơn 3 tỷ đồng và xếp hạng 1 nhưng cuối cùng lại "nhường" chiến thắng cho Hải Âu (xếp hạng 2).

Chưa kể, tại Gói thầu VS-03-2023: "Thi công xây dựng nhà nghỉ ca cho CBCNV- Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn" (Quyết định số 959/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2023), Công ty Hải Âu lại liên danh với Công ty TNHH Phương Đông để trúng thầu với giá 8.086.675.000 đồng. Đáng chú ý, Công ty Phương Đông cũng chính là đối tác liên danh của Công ty Hải Âu tại Gói thầu số 01 (nơi Công ty Hải Âu thắng Công ty Hưng Thịnh).

Chuyên gia tư vấn đấu thầu Vũ Bảo Thông nhận định: "Mô hình các nhà thầu lúc thì liên danh, lúc thì đối đầu, và kết quả là các gói thầu đều luân chuyển trong nhóm này là dấu hiệu rủi ro cao. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hành vi thông thầu, dàn xếp 'quân xanh, quân đỏ' bị nghiêm cấm. Cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ năng lực thực tế, dòng tiền và việc sử dụng nhân sự để làm rõ liệu có sự thỏa thuận ngầm nhằm chia chác thị phần hay không".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Loại nhà thầu giá thấp vì "bất thường", Công ty Hải Âu trúng Gói thầu số 34

#thủy điện #nhà thầu #Hải Âu #Hưng Thịnh #cạnh tranh #dự án thủy điện

Bài liên quan

Bạn đọc

Điệp khúc "một mình một chợ" của Công ty Hải Âu tại Thủy điện An Khê [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, liên danh có sự tham gia của Công ty Hải Âu thường xuyên là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu tại các dự án sửa chữa lớn của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu là cái tên "nhẵn mặt", thường xuyên trúng thầu tại các dự án của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần).

Cụ thể, ngày 14/9/2023, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak ký Quyết định số 1514/QĐ-TĐAK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24: "Xử lý cấp thiết chống sạt lở mái taluy dương đường vận hành A3, đường vận hành A4". Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Hải Âu và cú "giảm giá sốc" gần 22% tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây lắp tại Thủy điện Sông Ba Hạ với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên tới gần 22% nhờ thư giảm giá sâu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu đang thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thi công thực tế với mức giá "siêu rẻ".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/3/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-SBH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 53: "Sửa chữa mái đập đất phía hạ lưu - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ".

1-5222.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ: Liên danh Hải Âu - Hồng Hà "độc diễn", giá giảm siêu thấp

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự gói thầu sửa chữa tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Mức giảm giá mang tính "tượng trưng" chưa đến 1 triệu đồng đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu Gói thầu số 16 do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ làm chủ đầu tư cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự. Đáng chú ý, mức giá dự thầu đưa ra bám rất sát giá gói thầu, khiến dư luận băn khoăn về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu tại đơn vị này, đặc biệt trong bối cảnh các quy định mới của năm 2025 đang yêu cầu rất cao về sự minh bạch.

Kịch bản "một mình một chợ" tại gói thầu sửa chữa

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.