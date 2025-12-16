Hệ sinh thái nhà thầu tại các dự án thủy điện: Khi đối thủ hóa đối tác [Kỳ 4]

Mối quan hệ "lúc hợp, lúc tan" giữa Công ty Hải Âu và Công ty Hưng Thịnh trong các gói thầu thủy điện đang đặt ra nghi vấn về việc dàn xếp, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu tại Thủy điện An Khê - Ka Nak gắn liền với một đối tác quen thuộc là Công ty TNHH Hưng Thịnh.

Cụ thể, mối quan hệ giữa hai nhà thầu này thể hiện sự "biến ảo" qua từng gói thầu:

Là đối tác thân thiết: Tại Gói thầu số 09 (tháng 6/2023) và Gói thầu số 24 (tháng 9/2023) như đã phản ánh ở Kỳ 2, Công ty Hải Âu và Công ty Hưng Thịnh đã bắt tay nhau trong cùng một liên danh. Cả hai gói thầu này đều có điểm chung là chỉ có duy nhất liên danh này tham dự và dễ dàng trúng thầu.

Là đối thủ "bất đắc dĩ": Tuy nhiên, tại Gói thầu số 01 (đấu thầu tháng 3/2023), Công ty Hưng Thịnh (trong liên danh với Tấn Thành) lại trở thành đối thủ của Công ty Hải Âu (trong liên danh với Phương Đông). Kết quả như đã phản ánh ở Kỳ 3, Hưng Thịnh dù bỏ giá thấp hơn 3 tỷ đồng và xếp hạng 1 nhưng cuối cùng lại "nhường" chiến thắng cho Hải Âu (xếp hạng 2).

Chưa kể, tại Gói thầu VS-03-2023: "Thi công xây dựng nhà nghỉ ca cho CBCNV- Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn" (Quyết định số 959/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2023), Công ty Hải Âu lại liên danh với Công ty TNHH Phương Đông để trúng thầu với giá 8.086.675.000 đồng. Đáng chú ý, Công ty Phương Đông cũng chính là đối tác liên danh của Công ty Hải Âu tại Gói thầu số 01 (nơi Công ty Hải Âu thắng Công ty Hưng Thịnh).

Chuyên gia tư vấn đấu thầu Vũ Bảo Thông nhận định: "Mô hình các nhà thầu lúc thì liên danh, lúc thì đối đầu, và kết quả là các gói thầu đều luân chuyển trong nhóm này là dấu hiệu rủi ro cao. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hành vi thông thầu, dàn xếp 'quân xanh, quân đỏ' bị nghiêm cấm. Cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ năng lực thực tế, dòng tiền và việc sử dụng nhân sự để làm rõ liệu có sự thỏa thuận ngầm nhằm chia chác thị phần hay không".

