Bạn đọc

Điệp khúc "một mình một chợ" của Công ty Hải Âu tại Thủy điện An Khê [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, liên danh có sự tham gia của Công ty Hải Âu thường xuyên là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu tại các dự án sửa chữa lớn của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực chất.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu là cái tên "nhẵn mặt", thường xuyên trúng thầu tại các dự án của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần).

Cụ thể, ngày 14/9/2023, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak ký Quyết định số 1514/QĐ-TĐAK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24: "Xử lý cấp thiết chống sạt lở mái taluy dương đường vận hành A3, đường vận hành A4". Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu.

1.jpg
Ảnh minh họa

Gói thầu này có giá dự toán 8.984.822.037 đồng, giá trúng thầu là 8.025.769.829 đồng. Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2300124856), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu là Liên danh Hưng Thịnh - Hải Âu tham gia và trúng thầu.

Kịch bản tương tự diễn ra tại Gói thầu số 09: "Sửa chữa lớn Đường ống áp lực Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2023 - Phần xây dựng". Ngày 12/6/2023, theo Quyết định số 830/QĐ-TĐAK, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu - Công ty TNHH Hưng Thịnh được phê duyệt trúng thầu với giá 9.970.257.083 đồng (giá gói thầu là 10.991.439.361 đồng). Biên bản mở thầu ngày 10/5/2023 cũng ghi nhận sự "độc diễn" của liên danh này khi không có bất kỳ nhà thầu nào khác tham dự.

Đặc biệt, tại Báo cáo đánh giá Gói thầu số 24, Tổ chuyên gia đã phát hiện thiết bị "Máy phun vảy" mà nhà thầu kê khai đã bị trùng lặp, đang được sử dụng cho thi công Gói thầu số 09 (vừa ký hợp đồng trước đó). Bên mời thầu đã phải yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc bổ sung thiết bị khác để đảm bảo năng lực thi công cùng lúc nhiều gói thầu.

Nhìn nhận về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Việc chỉ có một nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng dù đúng quy trình nhưng cho thấy tính cạnh tranh tại các gói thầu này rất thấp. Cần xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu có các tiêu chí 'cài cắm' hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác hay không. Tình trạng 'một mình một chợ' kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ độc quyền cục bộ và giảm hiệu quả kinh tế trong đầu tư công".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Bí ẩn Gói thầu số 01: Xếp hạng 2, giá cao hơn 3 tỷ vẫn trúng thầu

#Công ty Hải Âu #Thủy điện An Khê #đấu thầu #cạnh tranh #độc quyền #gói thầu

Công ty Hải Âu và cú "giảm giá sốc" gần 22% tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây lắp tại Thủy điện Sông Ba Hạ với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên tới gần 22% nhờ thư giảm giá sâu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu đang thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thi công thực tế với mức giá "siêu rẻ".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/3/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-SBH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 53: "Sửa chữa mái đập đất phía hạ lưu - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ".

1-5222.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ: Liên danh Hải Âu - Hồng Hà "độc diễn", giá giảm siêu thấp

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự gói thầu sửa chữa tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Mức giảm giá mang tính "tượng trưng" chưa đến 1 triệu đồng đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu Gói thầu số 16 do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ làm chủ đầu tư cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự. Đáng chú ý, mức giá dự thầu đưa ra bám rất sát giá gói thầu, khiến dư luận băn khoăn về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu tại đơn vị này, đặc biệt trong bối cảnh các quy định mới của năm 2025 đang yêu cầu rất cao về sự minh bạch.

Kịch bản "một mình một chợ" tại gói thầu sửa chữa

Xem chi tiết

