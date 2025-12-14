Điệp khúc "một mình một chợ" của Công ty Hải Âu tại Thủy điện An Khê [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, liên danh có sự tham gia của Công ty Hải Âu thường xuyên là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu tại các dự án sửa chữa lớn của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu là cái tên "nhẵn mặt", thường xuyên trúng thầu tại các dự án của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần).

Cụ thể, ngày 14/9/2023, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak ký Quyết định số 1514/QĐ-TĐAK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24: "Xử lý cấp thiết chống sạt lở mái taluy dương đường vận hành A3, đường vận hành A4". Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu.

Ảnh minh họa

Gói thầu này có giá dự toán 8.984.822.037 đồng, giá trúng thầu là 8.025.769.829 đồng. Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2300124856), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu là Liên danh Hưng Thịnh - Hải Âu tham gia và trúng thầu.

Kịch bản tương tự diễn ra tại Gói thầu số 09: "Sửa chữa lớn Đường ống áp lực Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2023 - Phần xây dựng". Ngày 12/6/2023, theo Quyết định số 830/QĐ-TĐAK, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu - Công ty TNHH Hưng Thịnh được phê duyệt trúng thầu với giá 9.970.257.083 đồng (giá gói thầu là 10.991.439.361 đồng). Biên bản mở thầu ngày 10/5/2023 cũng ghi nhận sự "độc diễn" của liên danh này khi không có bất kỳ nhà thầu nào khác tham dự.

Đặc biệt, tại Báo cáo đánh giá Gói thầu số 24, Tổ chuyên gia đã phát hiện thiết bị "Máy phun vảy" mà nhà thầu kê khai đã bị trùng lặp, đang được sử dụng cho thi công Gói thầu số 09 (vừa ký hợp đồng trước đó). Bên mời thầu đã phải yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc bổ sung thiết bị khác để đảm bảo năng lực thi công cùng lúc nhiều gói thầu.

Nhìn nhận về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Việc chỉ có một nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng dù đúng quy trình nhưng cho thấy tính cạnh tranh tại các gói thầu này rất thấp. Cần xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu có các tiêu chí 'cài cắm' hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác hay không. Tình trạng 'một mình một chợ' kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ độc quyền cục bộ và giảm hiệu quả kinh tế trong đầu tư công".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Bí ẩn Gói thầu số 01: Xếp hạng 2, giá cao hơn 3 tỷ vẫn trúng thầu