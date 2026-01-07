Lào Cai thu giữ hơn 800 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc

Tăng cường chống buôn lậu và hàng giả dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất, tạm giữ hơn 800 lít rượu không giấy phép.

Ngày 6/1/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 phối hợp với Công an xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh rượu tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành do ông L.P.L làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang kinh doanh 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng trong 44 can nhựa (20 lít/can). Trên bao bì sản phẩm không thể hiện xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số rượu nêu trên. Tổng giá trị hàng hoá vi phạm là 26.400.000 đồng. Đội QLTT số 9 lập hồ sơ và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng thu giữ trên 800 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Lào Cai. Ảnh DMS

Tang vật khi lực lượng chức năng kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh rượu tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai. Ảnh DMS

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 9 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhằm ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây ra nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường. Qua đó, đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính.

Đây cũng là đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch của Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.