Bí ẩn Gói thầu số 01 tại Thủy điện An Khê: Xếp hạng 2 vẫn trúng thầu [Kỳ 3]

Tại Gói thầu số 01, nhà thầu Hưng Thịnh xếp hạng 1 với giá thấp hơn 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu. Thay vào đó, Công ty Hải Âu (xếp hạng 2) lại được phê duyệt trúng thầu với mức giá cao hơn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Gói thầu số 01: "Sửa chữa lớn tuyến Kênh dẫn vào cửa lấy nước Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2023", đã xảy ra một tình huống đấu thầu gây nhiều tranh luận.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 18.780.458.662 đồng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 24/4/2023, có 02 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ, gồm:

1. Liên danh Công ty TNHH Hưng Thịnh - Công ty TNHH XD Tấn Thành.

2. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu - Công ty TNHH Phương Đông.

Tại Bảng tổng hợp kết quả đánh giá (Bảng số 6), Tổ chuyên gia đã xếp hạng các nhà thầu như sau:

Hạng 1: Liên danh Hưng Thịnh - Tấn Thành (Giá dự thầu sau giảm giá: 14.593.012.909 đồng).

Hạng 2: Liên danh Hải Âu - Phương Đông (Giá dự thầu sau giảm giá: 17.996.932.673 đồng).

Tổ chuyên gia đã kiến nghị mời nhà thầu xếp hạng 1 (Hưng Thịnh) vào thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng tại Quyết định số 1074/QĐ-TĐAK ngày 13/7/2023 lại phê duyệt đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu - Công ty TNHH Phương Đông (nhà thầu xếp hạng 2) với giá trúng thầu 17.716.916.451 đồng.

Như vậy, so với nhà thầu xếp hạng 1, giá trúng thầu của Công ty Hải Âu cao hơn khoảng 3,1 tỷ đồng (chênh lệch rất lớn). Việc nhà thầu xếp hạng 1 (Hưng Thịnh) không trúng thầu dù giá thấp hơn rất nhiều đặt ra nghi vấn lớn về quá trình thương thảo hợp đồng. Liệu có lý do gì khiến Hưng Thịnh "bỏ cuộc" hoặc bị loại ở phút chót?

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Theo Luật Đấu thầu và các văn bản hưỡng dẫn thi hành, chỉ khi việc thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 1 không thành công, bên mời thầu mới được mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Chủ đầu tư cần công khai, minh bạch lý do cụ thể khiến nhà thầu xếp hạng 1 không trúng thầu để giải tỏa nghi vấn về tính công bằng, tránh thất thoát ngân sách khi phải chọn nhà thầu có giá cao hơn hàng tỷ đồng".

