Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Bí ẩn Gói thầu số 01 tại Thủy điện An Khê: Xếp hạng 2 vẫn trúng thầu [Kỳ 3]

Tại Gói thầu số 01, nhà thầu Hưng Thịnh xếp hạng 1 với giá thấp hơn 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu. Thay vào đó, Công ty Hải Âu (xếp hạng 2) lại được phê duyệt trúng thầu với mức giá cao hơn.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Gói thầu số 01: "Sửa chữa lớn tuyến Kênh dẫn vào cửa lấy nước Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2023", đã xảy ra một tình huống đấu thầu gây nhiều tranh luận.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 18.780.458.662 đồng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 24/4/2023, có 02 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ, gồm:

1. Liên danh Công ty TNHH Hưng Thịnh - Công ty TNHH XD Tấn Thành.

2. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu - Công ty TNHH Phương Đông.

Tại Bảng tổng hợp kết quả đánh giá (Bảng số 6), Tổ chuyên gia đã xếp hạng các nhà thầu như sau:

  • Hạng 1: Liên danh Hưng Thịnh - Tấn Thành (Giá dự thầu sau giảm giá: 14.593.012.909 đồng).
  • Hạng 2: Liên danh Hải Âu - Phương Đông (Giá dự thầu sau giảm giá: 17.996.932.673 đồng).

Tổ chuyên gia đã kiến nghị mời nhà thầu xếp hạng 1 (Hưng Thịnh) vào thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng tại Quyết định số 1074/QĐ-TĐAK ngày 13/7/2023 lại phê duyệt đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu - Công ty TNHH Phương Đông (nhà thầu xếp hạng 2) với giá trúng thầu 17.716.916.451 đồng.

Như vậy, so với nhà thầu xếp hạng 1, giá trúng thầu của Công ty Hải Âu cao hơn khoảng 3,1 tỷ đồng (chênh lệch rất lớn). Việc nhà thầu xếp hạng 1 (Hưng Thịnh) không trúng thầu dù giá thấp hơn rất nhiều đặt ra nghi vấn lớn về quá trình thương thảo hợp đồng. Liệu có lý do gì khiến Hưng Thịnh "bỏ cuộc" hoặc bị loại ở phút chót?

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Theo Luật Đấu thầu và các văn bản hưỡng dẫn thi hành, chỉ khi việc thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 1 không thành công, bên mời thầu mới được mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Chủ đầu tư cần công khai, minh bạch lý do cụ thể khiến nhà thầu xếp hạng 1 không trúng thầu để giải tỏa nghi vấn về tính công bằng, tránh thất thoát ngân sách khi phải chọn nhà thầu có giá cao hơn hàng tỷ đồng".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Hệ sinh thái "đối tác-đối thủ" trong đấu thầu: Khi đối thủ hóa đối tác

#thủy điện #gói thầu #An Khê #trúng thầu #đấu thầu #xếp hạng

Bài liên quan

Bạn đọc

Điệp khúc "một mình một chợ" của Công ty Hải Âu tại Thủy điện An Khê [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, liên danh có sự tham gia của Công ty Hải Âu thường xuyên là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu tại các dự án sửa chữa lớn của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu là cái tên "nhẵn mặt", thường xuyên trúng thầu tại các dự án của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần).

Cụ thể, ngày 14/9/2023, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak ký Quyết định số 1514/QĐ-TĐAK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24: "Xử lý cấp thiết chống sạt lở mái taluy dương đường vận hành A3, đường vận hành A4". Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Hải Âu và cú "giảm giá sốc" gần 22% tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây lắp tại Thủy điện Sông Ba Hạ với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên tới gần 22% nhờ thư giảm giá sâu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu đang thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thi công thực tế với mức giá "siêu rẻ".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/3/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-SBH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 53: "Sửa chữa mái đập đất phía hạ lưu - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ".

1-5222.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Thủy điện Sông Ba Hạ: Liên danh Hải Âu - Hồng Hà "độc diễn", giá giảm siêu thấp

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự gói thầu sửa chữa tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Mức giảm giá mang tính "tượng trưng" chưa đến 1 triệu đồng đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu Gói thầu số 16 do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ làm chủ đầu tư cho thấy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự. Đáng chú ý, mức giá dự thầu đưa ra bám rất sát giá gói thầu, khiến dư luận băn khoăn về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu tại đơn vị này, đặc biệt trong bối cảnh các quy định mới của năm 2025 đang yêu cầu rất cao về sự minh bạch.

Kịch bản "một mình một chợ" tại gói thầu sửa chữa

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.