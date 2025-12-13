Hà Nội

Công ty Hải Âu và cú "giảm giá sốc" gần 22% tại Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây lắp tại Thủy điện Sông Ba Hạ với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên tới gần 22% nhờ thư giảm giá sâu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu đang thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực thi công thực tế với mức giá "siêu rẻ".

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/3/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-SBH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 53: "Sửa chữa mái đập đất phía hạ lưu - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ".

1-5222.jpg
Ảnh minh họa

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 8.776.855.017 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu (Mã số thuế: 4101455057; Địa chỉ trụ sở: Số 22 Đường An Dương Vương, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai). Giá trúng thầu được phê duyệt là 6.852.606.974 đồng.

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, chủ đầu tư đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước khoảng 1,92 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm lên tới xấp xỉ 21,9%. Đây là mức tiết kiệm rất cao, hiếm gặp đối với một gói thầu xây lắp công trình năng lượng đặc thù.

Đi sâu phân tích Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2400567517) cho thấy, gói thầu có 02 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu có giá dự thầu ban đầu là hơn 8,35 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã nộp kèm thư giảm giá lên tới 18%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn hơn 6,85 tỷ đồng để cạnh tranh. Đối thủ còn lại là "Liên danh Gói thầu 53" có giá dự thầu khoảng 7,9 tỷ đồng nhưng bị đánh giá "Không đạt" ở bước năng lực kinh nghiệm (do nhân sự chỉ huy trưởng không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu).

Việc giảm giá sâu để trúng thầu là quyền của doanh nghiệp và giúp tiết kiệm chi phí đầu tư. Tuy nhiên, mức giảm giá gần 22% so với giá dự toán cũng đặt ra bài toán hóc búa về việc kiểm soát chất lượng công trình, đặc biệt là với hạng mục quan trọng như mái đập đất thủy điện, nơi yêu cầu kỹ thuật và an toàn rất cao.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) luôn khuyến khích cạnh tranh về giá để tối ưu hóa ngân sách. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc giám sát chất lượng theo quy định. Nếu nhà thầu bỏ giá quá thấp dẫn đến không đủ chi phí thực hiện đúng thiết kế, nguy cơ rút ruột công trình, thi công ẩu là hiện hữu. Cơ chế giám sát cần được thực hiện chặt chẽ để tránh tình trạng 'tiền nào của nấy'".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Điệp khúc "một mình một chợ" của Công ty Hải Âu tại Thủy điện An Khê - Ka Nak

#Hải Âu #Thủy điện Sông Ba Hạ #giảm giá #đấu thầu #xây dựng

Dù có giá dự thầu thấp hơn, Công ty Cổ phần PISA vẫn phải ngậm ngùi nhìn gói thầu nâng cấp hệ thống quan trắc tại Công ty Thủy điện Ialy về tay Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận chuỗi trúng thầu dày đặc của T&H tại các nhà máy điện lớn.