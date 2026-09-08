Sốt xuất huyết kèm đái tháo đường, nam thanh niên nguy kịch

Sốt xuất huyết Dengue trên nền đái tháo đường type 2 kiểm soát kém đặt ra nhiều thách thức trong hồi sức, kiểm soát đường huyết và cân bằng dịch.

Sốt cao 5 ngày, suy hô hấp, đường huyết tăng lên 540 mg/dL

Anh N.C.H. (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) mắc đái tháo đường type 2 nhưng không tuân thủ điều trị. Người bệnh xuất hiện sốt liên tục nhiều ngày và đã điều trị tại cơ sở y tế gần nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến ngày thứ 5, anh mệt nhiều, lừ đừ, nôn ói. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ phối hợp với Khoa Nội Tổng quát đánh giá toàn diện. Kết quả xét nghiệm ghi nhận hematocrit (HCT) tăng cao, trong khi số lượng tiểu cầu giảm nhanh xuống mức thấp.

Người bệnh đồng thời xuất hiện tràn dịch màng bụng và màng phổi lượng nhiều, gây chèn ép phổi dẫn đến suy hô hấp. Đáng chú ý, đường huyết tăng tới 540 mg/dL, kèm tăng ceton máu trên nền đái tháo đường type 2 kiểm soát kém và thể trạng béo phì.

Đây là tình trạng phức tạp bởi người bệnh phải đồng thời được kiểm soát tình trạng thoát huyết tương, nguy cơ xuất huyết, suy hô hấp, huyết động và rối loạn chuyển hóa do đái tháo đường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Điều trị đồng thời sốt xuất huyết và bệnh nền

Trước diễn tiến nặng, ê-kíp điều trị lập tức triển khai hồi sức, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát huyết động. Người bệnh được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, đồng thời theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, lượng dịch vào – ra và diễn biến xét nghiệm.

Song song với điều trị sốt xuất huyết, các bác sĩ kiểm soát đường huyết và tình trạng tăng ceton máu, điều chỉnh điều trị phù hợp với diễn biến lâm sàng.

Theo WHO, đái tháo đường và béo phì là những bệnh lý đồng mắc có thể khiến việc quản lý người bệnh sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn, do đó cần được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế khi có yếu tố nguy cơ.

Sau quá trình điều trị tích cực, huyết động của người bệnh dần ổn định, chức năng hô hấp được kiểm soát, tình trạng tràn dịch màng phổi cải thiện. Người bệnh hồi phục tốt, trở lại sinh hoạt hằng ngày và không ghi nhận di chứng sau sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết có thể chuyển nặng rất nhanh

BS.CKI. H’Ramin Bdap, Khoa Nội Tổng Quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn biến nhanh. Người bệnh có thể còn tỉnh táo nhưng sau đó xuất hiện sốc, thoát huyết tương, suy hô hấp hoặc tổn thương cơ quan.

Đặc biệt, giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện khoảng ngày thứ 3–7 sau khi khởi phát bệnh. Việc hết sốt không đồng nghĩa người bệnh đã qua nguy hiểm. WHO cảnh báo các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn ói kéo dài, thở nhanh, chảy máu, mệt lả hoặc bứt rứt, da lạnh và nhợt là những biểu hiện cần được khám và xử trí y tế ngay.

Với người mắc đái tháo đường, việc duy trì điều trị và kiểm soát đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ càng có ý nghĩa quan trọng khi mắc thêm bệnh cấp tính. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc hoặc điều chỉnh phác đồ điều trị.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu virus Dengue. Điều trị chủ yếu là theo dõi, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biến chứng.

Phòng bệnh vẫn dựa chủ yếu vào kiểm soát muỗi truyền bệnh và loại bỏ nơi muỗi sinh sản: diệt lăng quăng, không để nước đọng quanh nhà, giữ môi trường sạch và chủ động tránh muỗi đốt. Các biện pháp phòng bệnh bằng vaccine cần thực hiện theo khuyến cáo và chỉ định phù hợp.

Dấu hiệu sốt xuất huyết cần đi viện ngay Đau bụng nhiều hoặc đau tăng dần. Nôn ói liên tục. Thở nhanh, khó thở. Lừ đừ, mệt nhiều, bứt rứt. Chảy máu chân răng, mũi hoặc có máu trong chất nôn, phân. Da lạnh, nhợt, khát nhiều, yếu. Đặc biệt lưu ý giai đoạn ngày thứ 3–7 của bệnh, kể cả khi người bệnh bắt đầu giảm sốt.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Từ 1/9 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý nghiêm, đối diện án tù 5 năm