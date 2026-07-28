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[GALLERY] BMW X5 L 2027 ra mắt tại Trung Quốc, nội thất rộng hơn cả X7

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW X5 L 2027 ra mắt tại Trung Quốc, nội thất rộng hơn cả X7

Chưa đầy một tháng sau khi trình làng BMW X5 thế hệ thứ năm (mã G65), hãng tiếp tục giới thiệu bản X5 L trục cơ sở kéo dài dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Nguyễn Chung
Chưa đầy một tháng sau khi BMW X5 thế hệ hoàn toàn mới ra mắt, các phiên bản trục cơ sở dài của xe đã chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc. Cả BMW X5 và iX5 thuần điện đều có phiên bản trục cơ sở dài mới. Ngoài phần thân xe được kéo dài, rất khó để phân biệt những mẫu xe này với BMW X5 tiêu chuẩn dành cho thị trường quốc tế.
Chưa đầy một tháng sau khi BMW X5 thế hệ hoàn toàn mới ra mắt, các phiên bản trục cơ sở dài của xe đã chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc. Cả BMW X5 và iX5 thuần điện đều có phiên bản trục cơ sở dài mới. Ngoài phần thân xe được kéo dài, rất khó để phân biệt những mẫu xe này với BMW X5 tiêu chuẩn dành cho thị trường quốc tế.
Sự khác biệt nằm ở nền tảng khung gầm được điều chỉnh, giúp các mẫu xe dành cho Trung Quốc có chiều dài cơ sở tăng thêm 130 mm, đạt 3.165 mm. Như vậy, BMW X5 và iX5 L 2026 sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn cả con số 3.105 mm của đàn anh X7 đang được bán trên thị trường toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc những khách hàng thường xuyên ngồi hàng ghế sau sẽ thấy BMW X5 L là lựa chọn hợp lý hơn.
Sự khác biệt nằm ở nền tảng khung gầm được điều chỉnh, giúp các mẫu xe dành cho Trung Quốc có chiều dài cơ sở tăng thêm 130 mm, đạt 3.165 mm. Như vậy, BMW X5 và iX5 L 2026 sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn cả con số 3.105 mm của đàn anh X7 đang được bán trên thị trường toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc những khách hàng thường xuyên ngồi hàng ghế sau sẽ thấy BMW X5 L là lựa chọn hợp lý hơn.
Khi BMW giới thiệu các phiên bản trục cơ sở dài của i3 và iX3 tại thị trường Trung Quốc vào hồi đầu năm nay, hãng đã loại bỏ tay nắm cửa ẩn dạng bật ra vốn được sử dụng trên các phiên bản toàn cầu, nhằm đáp ứng các quy định tại thị trường tỷ dân này. Tuy nhiên, BMW X5 L và iX5 L 2026 không cần thay đổi như vậy, vẫn giữ thiết kế tay nắm tích hợp trên cột xe, tương tự cách bố trí của Ford Mustang Mach-E.
Khi BMW giới thiệu các phiên bản trục cơ sở dài của i3 và iX3 tại thị trường Trung Quốc vào hồi đầu năm nay, hãng đã loại bỏ tay nắm cửa ẩn dạng bật ra vốn được sử dụng trên các phiên bản toàn cầu, nhằm đáp ứng các quy định tại thị trường tỷ dân này. Tuy nhiên, BMW X5 L và iX5 L 2026 không cần thay đổi như vậy, vẫn giữ thiết kế tay nắm tích hợp trên cột xe, tương tự cách bố trí của Ford Mustang Mach-E.
Ngoài tay nắm cửa, BMW X5 L và iX5 L 2026 còn được bổ sung họa tiết nhận diện mới gần cột C cùng thiết kế mâm xe khác biệt. Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm có dải đèn LED định vị ban ngày với đồ họa dạng chéo thay vì hình chữ X như phiên bản toàn cầu. Tuy nhiên, kiểu đèn này chỉ được cung cấp dưới dạng trang bị tùy chọn.
Ngoài tay nắm cửa, BMW X5 L và iX5 L 2026 còn được bổ sung họa tiết nhận diện mới gần cột C cùng thiết kế mâm xe khác biệt. Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm có dải đèn LED định vị ban ngày với đồ họa dạng chéo thay vì hình chữ X như phiên bản toàn cầu. Tuy nhiên, kiểu đèn này chỉ được cung cấp dưới dạng trang bị tùy chọn.
Khoang nội thất là nơi thể hiện rõ nhất những thay đổi của X5 L. Xe được trang bị hệ thống Panoramic iDrive thế hệ mới với màn hình giải trí trung tâm nổi kích thước 17,9 inch, màn hình hiển thị toàn chiều rộng bảng táp-lô Panoramic Vision và tùy chọn màn hình 14,6 inch dành cho hành khách phía trước.
Khoang nội thất là nơi thể hiện rõ nhất những thay đổi của X5 L. Xe được trang bị hệ thống Panoramic iDrive thế hệ mới với màn hình giải trí trung tâm nổi kích thước 17,9 inch, màn hình hiển thị toàn chiều rộng bảng táp-lô Panoramic Vision và tùy chọn màn hình 14,6 inch dành cho hành khách phía trước.
BMW cũng thiết kế lại ghế ngồi nhằm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng địa phương. Hàng ghế sau được bổ sung gác chân tích hợp (ottoman), trong khi điểm nhấn đáng giá nhất là màn hình giải trí Theatre Screen 8K thế hệ mới, tương tự mẫu BMW 7 Series nâng cấp.
BMW cũng thiết kế lại ghế ngồi nhằm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng địa phương. Hàng ghế sau được bổ sung gác chân tích hợp (ottoman), trong khi điểm nhấn đáng giá nhất là màn hình giải trí Theatre Screen 8K thế hệ mới, tương tự mẫu BMW 7 Series nâng cấp.
Không chỉ nâng cấp về tiện nghi, X5 L còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Address-to-Address, có khả năng vận hành trên cả đường đô thị và cao tốc. Công nghệ này được BMW phát triển cùng công ty trí tuệ nhân tạo Momenta của Trung Quốc.
Không chỉ nâng cấp về tiện nghi, X5 L còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Address-to-Address, có khả năng vận hành trên cả đường đô thị và cao tốc. Công nghệ này được BMW phát triển cùng công ty trí tuệ nhân tạo Momenta của Trung Quốc.
Về vận hành, BMW chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật nhưng nhiều khả năng X5 L sẽ có phiên bản 40L sử dụng động cơ I6 3.0L tăng áp B58 kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, sản sinh khoảng 400 mã lực và 540 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp.
Về vận hành, BMW chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật nhưng nhiều khả năng X5 L sẽ có phiên bản 40L sử dụng động cơ I6 3.0L tăng áp B58 kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, sản sinh khoảng 400 mã lực và 540 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp.
Bên cạnh đó là phiên bản thuần điện iX5 60L, sử dụng hai mô-tơ điện cho công suất 578 mã lực, mô-men xoắn 805 Nm cùng bộ pin NMC dung lượng 141 kWh. BMW cho biết mẫu xe có thể di chuyển 1.000 km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 820 km theo chuẩn WLTP, thuộc nhóm SUV điện có phạm vi hoạt động hàng đầu hiện nay.
Bên cạnh đó là phiên bản thuần điện iX5 60L, sử dụng hai mô-tơ điện cho công suất 578 mã lực, mô-men xoắn 805 Nm cùng bộ pin NMC dung lượng 141 kWh. BMW cho biết mẫu xe có thể di chuyển 1.000 km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 820 km theo chuẩn WLTP, thuộc nhóm SUV điện có phạm vi hoạt động hàng đầu hiện nay.
Mặc dù được phát triển riêng cho Trung Quốc, giới quan sát nhận định iX5 L hoàn toàn có thể được phân phối tại một số thị trường Đông Nam Á như Malaysia nhờ chính sách ưu đãi thuế dành cho xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu điều này trở thành hiện thực, iX5 L sẽ tiếp bước iX3 L và mở rộng chiến lược điện hóa của BMW tại khu vực trong những năm tới.
Mặc dù được phát triển riêng cho Trung Quốc, giới quan sát nhận định iX5 L hoàn toàn có thể được phân phối tại một số thị trường Đông Nam Á như Malaysia nhờ chính sách ưu đãi thuế dành cho xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu điều này trở thành hiện thực, iX5 L sẽ tiếp bước iX3 L và mở rộng chiến lược điện hóa của BMW tại khu vực trong những năm tới.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang BMW X5 2027.
Nguyễn Chung
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