Hành trình ‘gương vỡ lại lành’ của cặp vợ chồng Việt - Nhật

Từng chia tay vì bất đồng chuyện con cái, Morishita và Ngọc Ngân tái hợp vào năm 2024, sau đó đón con gái đầu lòng.

Theo Vietnamnet, anh Morishita từng đi du lịch ở nhiều nơi và dự định sau mỗi khoảng thời gian sẽ thay đổi nơi sinh sống một lần. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam vào năm 2019, anh quyết định gắn bó lâu dài. Thấy một công ty Nhật Bản tuyển dụng nhân sự làm việc tại Việt Nam, anh ứng tuyển và bắt đầu cuộc sống mới tại đây.

Năm 2021, anh Morishita kết hôn với Ngọc Ngân - đồng nghiệp cùng công ty, dù trước đó từng có ý định không lập gia đình. Vì yêu Việt Nam, anh nhanh chóng hòa nhập với văn hóa địa phương và chủ động học tiếng Việt để thuận tiện giao tiếp với gia đình nhà vợ.

Tuy nhiên, Ngọc Ngân luôn mong muốn được làm mẹ, còn Morishita lo ngại việc có con sẽ khiến bản thân mất đi sự tự do và phải gánh thêm trách nhiệm. Những cuộc tranh luận kéo dài khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Sau khi biết cả hai gặp khó khăn trong việc có con tự nhiên và có thể phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), bất đồng càng trở nên sâu sắc.

Đầu năm 2024, cặp đôi quyết định chia tay sau gần 3 năm chung sống. Morishita trở về Nhật Bản làm việc, trong khi Ngọc Ngân chuẩn bị kế hoạch sang Đức sinh sống và làm việc.

Khi biết vợ cũ chuẩn bị sang Đức, Morishita khiến cô xúc động đến khóc nấc vì dòng tin nhắn: "Anh có thể sống một mình nhưng nếu được chọn một người đi cùng đến cuối cuộc đời, anh mong người đó là em".

Tháng 9/2024, cả hai quyết định tái hợp. Morishita trở lại Việt Nam, lần thứ hai làm rể nơi đây.

Vợ chồng Ngọc Ngân - Morishita. Ảnh: Znews.

Sau khi trở lại bên nhau, Ngọc Ngân mang thai tự nhiên mà không cần can thiệp y học.

Sự xuất hiện của con gái giúp Morishita thay đổi nhiều suy nghĩ trước đây. Theo Ngọc Ngân, chồng cô hiện là người chăm sóc con rất chu đáo.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, Ngọc Ngân đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh Morishita chăm sóc con gái. Trong một bài đăng, cô viết: "Chồng Nhật của mình rất coi trọng việc ba mẹ đồng hành cùng con.

Từ lúc con mới ra tháng, thay vì chơi điện thoại thì ảnh chọn nằm trò chuyện với con mỗi ngày dù nó chả hiểu gì. Sự kiên nhẫn của ông bố Nhật đã tạo ra một cái đuôi nhỏ siêu bám bố, cứ thấy bố là đòi".

Cặp vợ chồng Việt - Nhật bên con gái đầu lòng. Ảnh: Vietnamnet.

Ngọc Ngân chia sẻ với Znews rằng Morishita ngày càng gắn bó với Việt Nam. Anh yêu sự nhộn nhịp, năng động của cuộc sống nơi đây, đồng thời cảm nhận được sự cởi mở, thân thiện trong cách mọi người đối xử với nhau.

Theo Ngọc Ngân, Morishita luôn ủng hộ vợ chăm sóc và báo hiếu cha mẹ, đồng thời quan tâm đến các anh chị em trong gia đình. Với anh, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách duy trì sự gắn kết giữa các thành viên.

Ngọc Ngân cho biết Morishita đặc biệt ấn tượng với tinh thần tương trợ của người Việt. Anh thích cách anh em, họ hàng sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui lẫn áp lực trong cuộc sống.

Cô chia sẻ: "Chính những điều giản dị ấy khiến chồng tôi ngày càng xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình".