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Số hóa - Xe

Hãng camera Mỹ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm do lỗi quá nhiệt

Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.

Tuệ Minh

Một đợt thu hồi quy mô lớn vừa được triển khai sau khi hàng trăm nghìn camera an ninh sử dụng pin lithium ion được xác định có nguy cơ quá nhiệt, cháy nổ do lỗi liên quan đến quá trình lắp đặt.

Người dùng đang sở hữu dòng camera Wyze Solar Cam Pan được khuyến cáo kiểm tra thiết bị và ngừng sử dụng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Wyze Solar Cam Pan đang bị thu hồi do sự cố cháy nổ pin (Ảnh: CPSC)
Wyze Solar Cam Pan đang bị thu hồi do sự cố cháy nổ pin (Ảnh: CPSC)

Theo thông báo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), Wyze Labs đang tiến hành thu hồi khoảng 321.360 camera Solar Cam Pan đã bán tại Mỹ cùng hơn 2.500 thiết bị tại Canada.

Nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi được xác định xuất phát từ hướng dẫn lắp đặt chưa chính xác. Cụ thể, người dùng có thể vô tình sử dụng sai loại vít khi gắn tấm pin năng lượng mặt trời vào thân camera.

CPSC cho biết việc sử dụng vít dài hơn quy định có thể làm thủng lớp vỏ kim loại bảo vệ pin lithium ion bên trong thiết bị. Khi lớp bảo vệ bị hư hại, pin có nguy cơ quá nhiệt, dẫn đến cháy nổ hoặc gây bỏng cho người sử dụng.

Dữ liệu từ Wyze cho thấy công ty đã ghi nhận 13 trường hợp thiết bị quá nhiệt. Trong số này có 6 vụ việc xảy ra cháy hoặc phát nổ và 6 người dùng bị bỏng nhẹ.

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Chiếc vít quá dài đã đâm thủng lớp kim loại bảo vệ viên pin dẫn đến cháy nổ.

Đợt thu hồi áp dụng đối với các mẫu Wyze Solar Cam Pan có mã sản phẩm WYZESCPWH, được mua trước ngày 3/4/2026. Sản phẩm được phân phối thông qua nhiều hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử như Amazon, Best Buy, Home Depot, Micro Center cùng website chính thức của Wyze.

Trước khi ban hành thông báo thu hồi chính thức, Wyze đã yêu cầu khách hàng tạm dừng lắp đặt và sử dụng Solar Cam Pan trong thời gian hãng phối hợp với cơ quan chức năng để đánh giá rủi ro và cập nhật hướng dẫn cài đặt.

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo người dùng không tiếp tục sử dụng thiết bị nếu nghi ngờ đã lắp sai loại vít. Đồng thời, camera bị ảnh hưởng không nên được vứt bỏ cùng rác sinh hoạt hoặc tại các điểm thu gom pin thông thường, bởi pin lithium ion bị hư hỏng có thể gây cháy trong quá trình vận chuyển và xử lý chất thải.

Công ty cũng đã tạm thời vô hiệu hóa quy trình thiết lập sản phẩm trên ứng dụng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố đối với người dùng mới. Đối với các thiết bị thuộc diện bị ảnh hưởng, Wyze cho biết sẽ cung cấp miễn phí camera thay thế cùng tấm pin năng lượng mặt trời mới.

Ngoài phương án đổi sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn hoàn tiền toàn bộ hoặc nhận phiếu mua hàng có giá trị tương đương. Theo hãng, người dùng vẫn có thể tham gia chương trình thu hồi ngay cả khi không còn hóa đơn mua hàng.

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Wyze, Tech Radar
#Thu hồi camera an ninh Mỹ #Nguy cơ cháy nổ pin lithium #Lỗi lắp đặt và hướng dẫn sai #An toàn người dùng và xử lý rác thải #Chính sách đổi trả và hoàn tiền

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