Mặt tối camera giá rẻ khiến triệu gia đình lo sợ

Hàng triệu camera Wi-Fi giá rẻ có nguy cơ bị hacker theo dõi từ xa do lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà người dùng gần như không hề hay biết.

Thiên Trang (TH)
Camera Wi-Fi giá rẻ đang trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình Việt nhờ khả năng theo dõi từ xa tiện lợi, nhưng phía sau mức giá hấp dẫn ấy lại là nguy cơ rò rỉ quyền riêng tư khiến nhiều chuyên gia an ninh mạng lo ngại.
Theo điều tra của The Verge, hàng triệu camera an ninh và camera giám sát trẻ em trên toàn cầu từng đứng trước nguy cơ bị truy cập trái phép do lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng liên quan tới Meari Technology, một công ty Trung Quốc chuyên sản xuất camera theo mô hình “white-label”.
Điều đáng sợ là các thiết bị của Meari không chỉ xuất hiện dưới một thương hiệu duy nhất mà được bán lại dưới hàng trăm nhãn hiệu khác nhau trên Amazon và các sàn thương mại điện tử, khiến nhiều người dùng không hề biết camera mình đang sử dụng thực chất đến từ cùng một nền tảng.
Chuyên gia bảo mật Sammy Azdoufal cho biết ông đã phát hiện một khóa truy cập dùng chung cho toàn bộ hệ thống chỉ thông qua việc phân tích ứng dụng Android, đồng nghĩa hacker về lý thuyết có thể tiếp cận hàng triệu camera nếu xâm nhập thành công một thiết bị.
Theo tiết lộ, khoảng 1,1 triệu camera tại 118 quốc gia có nguy cơ bị xem lén hình ảnh trực tiếp, lộ email, vị trí tương đối và thậm chí hàng chục nghìn bức ảnh riêng tư lưu trên máy chủ mà không cần mật khẩu hợp lệ.
Nhiều thiết bị còn sử dụng mật khẩu mặc định cực kỳ đơn giản như “admin” hoặc “public”, trong khi dữ liệu hình ảnh lại được lưu trên các máy chủ công khai khiến bất kỳ ai có đúng đường dẫn URL cũng có thể mở xem nội dung bên trong nhà người khác.
Các chuyên gia cho rằng mặt tối lớn nhất của thị trường camera giá rẻ nằm ở việc người dùng chỉ quan tâm tới tính năng như xoay 360 độ, đàm thoại hai chiều hay AI phát hiện chuyển động mà gần như bỏ qua vấn đề dữ liệu được mã hóa và lưu trữ ra sao.
Vụ việc của Meari đang trở thành hồi chuông cảnh báo cho thị trường thiết bị thông minh giá rẻ toàn cầu, bởi một chiếc camera vốn được lắp để bảo vệ gia đình hoàn toàn có thể biến thành công cụ theo dõi chính chủ nhân nếu hệ thống bảo mật bị buông lỏng trong thời gian dài.
Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

