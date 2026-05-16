“Gắn camera lên đầu” để dạy robot làm việc như người thật

Một startup Hàn Quốc đang gây chú ý khi cho công nhân đeo camera trên đầu để huấn luyện AI robot, mở ra kỷ nguyên “Physical AI” mới.

Công ty khởi nghiệp RLWRLD của Hàn Quốc đang tạo nên làn sóng tranh luận trong ngành công nghệ khi triển khai hệ thống camera hành trình gắn trên đầu công nhân nhằm ghi lại mọi thao tác làm việc để huấn luyện robot AI thế hệ mới, biến những kỹ năng tưởng như rất “con người” thành dữ liệu số hóa có thể tái sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Khác với các robot truyền thống vốn chỉ giỏi nâng vật nặng hoặc thực hiện thao tác lặp lại, mô hình AI RLDX-1 mà RLWRLD phát triển lại tập trung vào khả năng “khéo léo”, cho phép robot hiểu được lực tay, góc cầm nắm và cách xử lý các tình huống phức tạp giống con người trong thực tế.
Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc RLWRLD không chỉ dùng dữ liệu mô phỏng mà còn trực tiếp thu thập thao tác thực tế từ nhân viên khách sạn, công nhân logistics và nhân sự bán lẻ để xây dựng kho dữ liệu kỹ năng quy mô lớn cho robot học tập.
Những chiếc camera hành trình được đeo trên đầu công nhân sẽ ghi lại toàn bộ chuyển động của bàn tay, góc nhìn và quy trình làm việc hằng ngày, từ gấp khăn bàn trong khách sạn cao cấp cho tới đóng gói hàng hóa tốc độ cao tại kho vận hiện đại.
Theo các chuyên gia robot học, đây là bước tiến rất quan trọng bởi bài toán lớn nhất của robot hiện nay không còn nằm ở sức mạnh cơ học mà nằm ở khả năng tương tác tinh vi với thế giới vật lý, nơi chỉ cần sai lệch nhỏ về lực tay cũng có thể khiến robot làm hỏng vật thể hoặc thất bại trong thao tác.
Công nghệ Multi-Stream Action Transformer mà RLWRLD sử dụng cho phép robot xử lý đồng thời dữ liệu hình ảnh, chuyển động và mô-men xoắn, từ đó hình thành “trí nhớ hành động” giúp máy móc hiểu được cách con người thích nghi trong môi trường thay đổi liên tục.
Động thái này cũng phản ánh chiến lược dài hạn của Hàn Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu khi quốc gia này đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực “Physical AI”, tức đưa trí tuệ nhân tạo ra khỏi màn hình máy tính để hoạt động trực tiếp trong nhà máy, kho bãi và đời sống thực.
Nếu thành công, công nghệ của RLWRLD có thể mở ra tương lai nơi robot không chỉ làm việc tự động mà còn sở hữu sự linh hoạt, tinh tế và khả năng phối hợp giống con người, tạo nên cuộc cách mạng mới trong ngành logistics, sản xuất và dịch vụ toàn cầu.
