Noo Phước Thịnh làm rõ bài đăng nghi 'cà khịa' Sơn Tùng M-TP

Bên lề sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc “Nhấc máy”, Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng về bài đăng ủng hộ 52Hz bị cho là “cà khịa" Sơn Tùng M-TP.

Theo Vietnamnet, tối ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV "Come my way". Cùng thời điểm đó, Noo Phước Thịnh đăng trên trang cá nhân bài hát mới của nữ ca sĩ 52Hz kèm dòng chú thích: "Bài này thì bao không thất vọng nè. Em làm tốt lắm".

Một bộ phận người dùng mạng lập tức liên kết bài đăng của Noo Phước Thịnh với việc Sơn Tùng M-TP vừa ra MV. Phần bình luận nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, người cho là Noo Phước Thịnh chỉ đang ủng hộ 52Hz, người khác nghi ngờ đây là cách "cà khịa" khéo léo.

Noo Phước Thịnh. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh.

Đến chiều ngày 2/6, khi tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc "Nhấc máy", Noo Phước Thịnh bất ngờ nhận câu hỏi về bài đăng gây xôn xao. Theo Znews, nam ca sĩ cho biết: “Cũng tại vì một chiếc ‘mỏ hỗn’ của mình. Nhưng thực ra tôi trân trọng mọi người. Bây giờ công nghệ phát triển. Hệ sinh thái của mọi người trên mạng phụ thuộc vào việc họ xem cái gì. Xung quanh tôi, tôi xem 52Hz, Chi Pu để tìm hiểu, làm dự án của mình. Nhiều lúc đầu óc của tôi rối tung lên.

Có những giây phút ngắn ngủi tiếp xúc mạng xã hội, tôi chỉ tập trung quan sát, theo dõi những người sắp hợp tác cùng. Tôi không có quá nhiều thông tin. Và khi 52Hz ra bài, tôi chia sẻ cho em ấy. Điều này là sự ngưỡng mộ. Đôi khi tôi không nghĩ rằng bài đăng đó lại nhạy cảm.

Đôi khi tôi phải giật mình nhìn lại một điều rằng có những thứ mình không nên mãi tranh cãi, giải thích những câu chuyện không hồi kết. Đến từng này tuổi, tôi không muốn mình vô duyên vô cớ có những bước đi không thông minh như vậy. Tôi cảm thấy bản thân không nên đề cập quá nhiều về vấn đề này. Hiện tại, tôi sống tích cực”.

Theo An ninh Thủ đô, EP (Đĩa mở rộng) "Nhấc máy" là dự án cá nhân đầu tiên của Noo Phước Thịnh kể từ EP ra mắt năm 2016.

EP "Nhấc máy" gồm 3 ca khúc theo 3 màu sắc khác nhau: "Nhấc máy" mang chất pop R&B hiện đại, "Cuộc gọi cuối" là ballad có sự góp giọng của 52Hz và "Gọi cho anh" theo hướng rock nhiều năng lượng.

Ba MV tương ứng với ba cuộc gọi trong hành trình yêu: từ nỗi mong chờ người cũ "Nhấc máy" sau chia tay, đến "Cuộc gọi cuối" ở thời khắc kết thúc, rồi trở về những ngày đầu hạnh phúc khi chàng trai chỉ muốn nói với cô gái rằng: "Gọi cho anh".

Chi Pu đảm nhận vai nữ chính trong cả 3 MV — không góp giọng nhưng tham gia diễn xuất xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Đây được xem là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ nhận lời đóng MV trọn vẹn cho dự án của người khác.

MV "Nhấc máy" và audio toàn EP phát hành ngày 2/6, MV "Cuộc gọi cuối" ra ngày 7/6 và MV "Gọi cho anh" ra ngày 12/6.