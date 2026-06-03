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Đơn vị làm MV xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang, Sơn Tùng M-TP phản ứng ra sao?

Ê-kíp thiết kế bối cảnh MV "Come my way" nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang, trong khi Sơn Tùng M-TP chưa lên tiếng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, ngày 2/6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng bài trên mạng xã hội đặt nghi vấn về sự tương đồng giữa bối cảnh xuất hiện ở khoảng phút 3:55 trong MV "Come my way" với tác phẩm sắp đặt “Vestige of the Land” (Tàn chỉ, 2017) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang.

Cùng với bài đăng, Grapevine công bố nội dung trao đổi qua email giữa nghệ sĩ Lê Giang và ê-kíp thực hiện dự án. Trong đó, nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi trực tiếp về nguồn gốc ý tưởng bối cảnh và set quay khi nhận thấy một số điểm tương đồng với tác phẩm của mình.

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Từ trái qua: bối cảnh trong MV "Come my way" và tác phẩm "Vestige of the Land" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online.

Ngày 3/6, theo Vietnamnet, Microwave Soups - đơn vị phụ trách chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV "Come my way" - đăng tải thư xin lỗi gửi tới nghệ sĩ Lê Giang.

Trong thông báo, Microwave Soups thừa nhận thiếu sót trong quy trình làm việc và bày tỏ sự tiếc nuối khi sự việc khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy bị tổn thương cũng như không được tôn trọng.

"Chúng tôi nhận thức rõ rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật là kết quả của quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc và mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Sự việc không mong muốn này đã khiến chị thấy tổn thương và không được tôn trọng. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã không ứng xử đủ cẩn trọng và đúng mực với tác phẩm cũng như tác giả.

Microwave Soups hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự thiếu chặt chẽ và chưa đủ chu đáo trong quy trình làm việc. Đây là điều chúng tôi đáng lẽ phải thực hiện đúng ngay từ đầu.

Ngay khi nhận ra vấn đề, chúng tôi và đại diện Antiantiart đã liên hệ nghệ sĩ Lê Giang để trực tiếp gửi lời xin lỗi cũng như nhận được sự cảm thông từ chị. Các bên đang tiếp tục trao đổi để tìm hướng giải quyết phù hợp trên tinh thần thiện chí. Chúng tôi cũng xin lỗi đối tác và các bên liên quan vì những ảnh hưởng phát sinh ngoài mong muốn”, thông báo nêu.

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Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Sơn Tùng M-TP.

Trong khi ê-kíp đã lên tiếng, Sơn Tùng M-TP chưa có phản hồi trực tiếp về vụ việc. Mới nhất, trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh MV được quảng bá tại Quảng trường Thời đại (New York) và đại lộ Sunset (Los Angeles, Mỹ), đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục thưởng thức sản phẩm trên YouTube.

Trao đổi với Znews, ông Hạ Hồng Việt - giám đốc một công ty truyền thông tại Hà Nội, cho rằng Sơn Tùng M-TP cần thể hiện trách nhiệm trong sự việc. Theo ông, dù lỗi trực tiếp thuộc về đơn vị thiết kế bối cảnh và đơn vị sản xuất, công chúng vẫn thường gắn sản phẩm cuối cùng với nghệ sĩ đứng tên phát hành.

"Come my way" hiện là một trong những dự án âm nhạc Việt nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Tính đến chiều ngày 3/6, sản phẩm cán mốc hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube, chỉ sau 5 ngày phát hành.

Mời quý độc giả xem video: "Ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng thử sức với vai trò MC". Nguồn VTV
#Lê Giang #Sơn Tùng M-TP #MV Come my way #Come my way

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