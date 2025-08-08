Hà Nội

Xã hội

TP HCM điều tra nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử

Tối 7/8, Công an phường Bình Dương, TP HCM đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng nghi chồng sát hại vợ và con rồi tự tử tại một phòng trọ trên địa bàn.

Theo Thiên Lý/VOV - TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân tại một khu trọ ở phường Bình Dương nghe thấy tiếng la hét lớn. Khi đến kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện người chồng và người vợ đều có nhiều vết thương, con gái 20 tuổi cũng bị thương ở tay.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Bình Dương và Công an TP HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cả ba người đi cấp cứu. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan chức năng, do vết thương quá nặng, cả hai vợ chồng đã tử vong.

Qua lời kể của người con gái, ba mẹ cô đã ly thân và hai mẹ con dọn ra ngoài ở. Chiều nay, người cha mang theo dao đến phòng trọ và xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc mâu thuẫn, người cha dùng dao chém vợ và làm con gái bị thương. Sau khi gây án, người cha đã tự sát.

Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ.

#chồng sát hại vợ con #TP.HCM #vụ án mạng #công an điều tra #xung đột gia đình #tự sát

