Xã hội

Hải Phòng triển khai mô hình 'cùng thành công' đồng hành doanh nghiệp

Mô hình “Cùng thành công” được Hải Phòng triển khai từ 1/10 nhằm đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hải Ninh

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch 220 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2025-2026.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai 73 nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng chính quyền phục vụ. Mục tiêu của thành phố giữ vững vị trí xếp hạng PCI trong Top 5 của cả nước.

788.jpg
Lãnh đạo thành phố tiếp các doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Hải Phòng

Trong Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2025-2026, thành phố Hải Phòng nhấn mạnh việc triển khai mô hình “Cùng thành công” (Succeed Together) nhằm đồng hành, hỗ trợ và chăm sóc nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đây không chỉ là hỗ trợ về thủ tục hành chính, mà còn là sự gắn bó, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, với quan điểm: “Sự thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là sự thành công của thành phố Hải Phòng”.

Mô hình dự kiến chính thức áp dụng từ ngày 1/10/2025. Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng Thông tin điện tử các sở, ban, ngành và địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương công khai danh sách đầu mối liên hệ, số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn chi tiết quy trình, mẫu biểu và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Thành phố sẽ triển khai trợ lý ảo AI trả lời tự động các câu hỏi, hệ thống đặt lịch hẹn trực tiếp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hồ sơ.

UBND thành phố Hải Phòng cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp chính quyền phát huy tính năng động, minh bạch; đội ngũ cán bộ công chức tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo, theo tinh thần “Hành động quyết liệt - Tận tâm phục vụ doanh nghiệp”. Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường, đồng thời triển khai mô hình “Kết nối thủ tục Giấy phép kinh doanh có điều kiện” tại các sở, ngành, địa phương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn.

