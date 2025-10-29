Hải Phòng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa có Chỉ thị số 03 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Chỉ thị nêu rõ, mặc dù thủ tục thực hiện dự án, công tác quản lý dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công chịu ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng tiến độ giải ngân đầu tư công của thành phố luôn ở mức cao hơn trung bình cả nước, cao hơn cùng kỳ và nhận được quan tâm chỉ đạo sát sao để xử lý những điểm nghẽn.

Tuy nhiên, khối lượng giải ngân từ nay đến hết tháng 1/2026 còn rất lớn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân kiểm tra thực địa tại khu vực triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối 17B với đường tỉnh 352 ngày 24/10.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 12,35% trong năm 2025.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tập trung hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

Ban cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được thành phố giao trong năm 2025. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, dự án có kế hoạch vốn 2025 lớn. Chủ động điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án một cách kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có tác động lớn, lan tỏa. Đẩy mạnh giải ngân gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kiện toàn, thay thế kịp thời các cán bộ, công chức yếu kém, hạn chế năng lực. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý đầu tư công.

Đảng ủy HĐND thành phố Hải Phòng tăng cường giám sát đối với công tác phân bổ, điều chỉnh, giải ngân vốn đầu tư công; công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương, đơn vị thực hiện các dự án đầu tư công.

Tính hết ngày 16/10, toàn thành phố Hải Phòng giải ngân số vốn 24.393/35.893 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 62,4% kế hoạch vốn HĐND thành phố giao.

Trong đó, nổi bật có một số chủ đầu tư có giá trị giải ngân vượt kịch bản tại Kế hoạch 175 thành phố như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Nông nghiệp Hải Phòng (đạt 72,5%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng (62%); Ban Quản lý khu vực Thủy Nguyên (đạt 58,3%)…

Căn cứ tình hình giải ngân và phương án điều chuyển, dự kiến đến 31/01/2026, thành phố giải ngân đạt 38.729 tỷ đồng, tương ứng 107,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 98,6% kế hoạch vốn HĐND thành phố giao…

Tại cuộc họp giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh, với tinh thần “chạy đua cùng thời gian”, từng con số được rà soát, từng “dòng vốn” được khơi thông, từng dự án có nguy cơ chậm, lỡ tiến độ được gọi tên…tất cả cho mục tiêu giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công và duy trì đà tăng trưởng kinh tế thành phố.