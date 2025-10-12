Xử lý 4 trường hợp thông tin sai sự thật về các dự án tại Bắc Ninh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào cuối tháng 9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trao đổi, phối hợp Công an xã Lương Tài phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “V.T.H.M.” đăng tải bài viết trên nhóm “GIA BÌNH GÌ CŨNG CÓ – HUYỆN GIA BÌNH” kèm theo các bình luận có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quá trình lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống, phân khu số 2 trên địa bàn xã Lương Tài.

Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trường hợp đưa thông tin sai sự thật tại xã Lương Tài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lương Tài đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản là T.V.H. (sinh năm 1989), trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hành vi của H. đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Ngày 29/9, Công an xã Lương Tài đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H. số tiền 7.500.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm trên mạng xã hội Facebook. Quá trình làm việc, H. đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Còn tại xã Đại Lai, Dự án Công viên nghĩa trang xã Đại Lai được quy hoạch theo dự án phân khu đô thị phía Nam sông Đuống và các khu đô thị quanh Sân bay Gia Bình; các khu công nghiệp gắn với công nghiệp hàng không, công nghiệp số. Ngoài ra, quy hoạch nhiều khu giáo dục và đào tạo, thương mại, du lịch, y học, dược liệu… Đây là động lực cho thu hút đầu tư phát triển và giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương.

Trong khi cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng lòng, quyết tâm phấn đấu mục tiêu “80 ngày đêm cao điểm” hoàn thành thu hồi đất nông nghiệp, đẩy nhanh bồi thường tái định cư và giải phóng mặt bằng khu nghĩa trang phục vụ dự án thì xuất hiện một số trường hợp chưa hiểu biết nên đã đăng tải, chia sẻ, phát tán các nội dung xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng đến dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai, phục vụ dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

Trường hợp đăng tải tin bài, livestream không kiểm duyệt nội dung, bình luận... gây ảnh hưởng đến ANTT và dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai.

Ngày 9 và 10/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trao đổi, phối hợp Công an xã Đại Lai, Công an xã Đông Cứu, Công an phường Võ Cường làm việc, tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về An ninh mạng đối với 3 trường hợp đăng tải tin bài, livestream không kiểm duyệt nội dung, bình luận... gây ảnh hưởng đến ANTT và dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai gồm: T.A.Q (SN 1989) ở thôn Chi Nhị, xã Đại Lai; Đ.B.B (SN 1984), trú tại xã Đông Cứu, quê ở thôn Chi Nhị, xã Đại Lai; H.T.M (SN 1992), trú tại phường Võ Cường, quê ở thôn Chi Nhị, xã Đại Lai, là các trường hợp gia đình có đất trong quy hoạch dự án... Quá trình làm việc, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

