Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý 4 trường hợp thông tin sai sự thật về các dự án tại Bắc Ninh

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử lý 4 trường hợp đưa thông tin sai sự thật về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Gia Đạt

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào cuối tháng 9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trao đổi, phối hợp Công an xã Lương Tài phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “V.T.H.M.” đăng tải bài viết trên nhóm “GIA BÌNH GÌ CŨNG CÓ – HUYỆN GIA BÌNH” kèm theo các bình luận có nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quá trình lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống, phân khu số 2 trên địa bàn xã Lương Tài.

1.jpg
Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trường hợp đưa thông tin sai sự thật tại xã Lương Tài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lương Tài đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản là T.V.H. (sinh năm 1989), trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hành vi của H. đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Ngày 29/9, Công an xã Lương Tài đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H. số tiền 7.500.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm trên mạng xã hội Facebook. Quá trình làm việc, H. đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Còn tại xã Đại Lai, Dự án Công viên nghĩa trang xã Đại Lai được quy hoạch theo dự án phân khu đô thị phía Nam sông Đuống và các khu đô thị quanh Sân bay Gia Bình; các khu công nghiệp gắn với công nghiệp hàng không, công nghiệp số. Ngoài ra, quy hoạch nhiều khu giáo dục và đào tạo, thương mại, du lịch, y học, dược liệu… Đây là động lực cho thu hút đầu tư phát triển và giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương.

Trong khi cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng lòng, quyết tâm phấn đấu mục tiêu “80 ngày đêm cao điểm” hoàn thành thu hồi đất nông nghiệp, đẩy nhanh bồi thường tái định cư và giải phóng mặt bằng khu nghĩa trang phục vụ dự án thì xuất hiện một số trường hợp chưa hiểu biết nên đã đăng tải, chia sẻ, phát tán các nội dung xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng đến dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai, phục vụ dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

7.jpg
Trường hợp đăng tải tin bài, livestream không kiểm duyệt nội dung, bình luận... gây ảnh hưởng đến ANTT và dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai.

Ngày 9 và 10/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trao đổi, phối hợp Công an xã Đại Lai, Công an xã Đông Cứu, Công an phường Võ Cường làm việc, tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về An ninh mạng đối với 3 trường hợp đăng tải tin bài, livestream không kiểm duyệt nội dung, bình luận... gây ảnh hưởng đến ANTT và dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai gồm: T.A.Q (SN 1989) ở thôn Chi Nhị, xã Đại Lai; Đ.B.B (SN 1984), trú tại xã Đông Cứu, quê ở thôn Chi Nhị, xã Đại Lai; H.T.M (SN 1992), trú tại phường Võ Cường, quê ở thôn Chi Nhị, xã Đại Lai, là các trường hợp gia đình có đất trong quy hoạch dự án... Quá trình làm việc, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Bắc Ninh #tin sai sự thật #dự án trọng điểm #xử lý tin sai #công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt nam tài xế ô tô ở Ninh Bình vì che lấp biển số

Anh Phạm Thế C thừa nhận, trước đó đã điều khiển ô tô lưu thông từ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về xã Yên Từ để biển số phía sau của xe dán kín.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức xác minh và mời anh Phạm Thế C, sinh năm 1997, trú tại xóm Thượng, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình lên Trụ sở đơn vị để làm rõ về hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

capture-6012.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa xóa, xử lý thế nào?

Thay vì chờ hệ thống xóa cảnh báo, chủ xe chỉ cần đưa ra bằng chứng chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt nguội.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất gỡ vướng cho trường hợp chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa cập nhật, dẫn đến không thể đăng kiểm.

5 hình thức chứng minh đã nộp phạt nguội

Xem chi tiết

Xã hội

TP HCM đề xuất xử phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

 TP HCM sẽ thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng, bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn và khả thi.

Chiều 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM cho biết đơn vị đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin".