Hải Phòng đầu tư tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển

Tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363 có tổng mức đầu tư dự án là 3.858,8 tỷ đồng.

Chiều 18/12, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghe báo cáo cho ý kiến về một số nội dung.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã cho ý kiến về kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Rào 3 vượt sông Lạch Tray (thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363).

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá của Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Rào 3 vượt sông Lạch Tray, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng nhất trí với đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố, lựa chọn phương án đoạt giải Nhất với chủ đề “Cánh sóng và Ánh sáng” để thực hiện.

Ý tưởng kiến trúc của phương án này có điểm khác biệt là bố trí 2 cánh vòm từ dưới bệ móng phát triển vươn lên mặt cầu và nghiêng về giữa tựa đôi cánh thể hiện khát vọng vươn mình của thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, có hình thức kiến trúc mang tính biểu trưng của thành phố, đẹp về cảnh quan kiến trúc, có ý nghĩa lớn về chính trị văn hóa, tạo sự hấp dẫn về quảng bá hình ảnh thành phố đến với du khách trong và ngoài nước. Các phương án, giải pháp về kết cấu khả thi, phù hợp với trình độ công nghệ xây dựng công trình giao thông hiện nay, có sự khác biệt với các cầu đã xây dựng trên sông Lạch Tray.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363. Đây là dự án thuộc nhóm B, thực hiện tại các quận Lê Chân và Dương Kinh (nay là phường An Biên và phường Hưng Đạo). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 3.858,8 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng. Thời gian thực hiện dự án năm 2025 - 2029.

Tại tuyến đường, có cầu Rào 3 với cầu chính sử dụng kết cấu vòm thép, dây treo thẳng đứng, chiều dài 344m, bề rộng cầu 49m, lề đường đi bộ 2m uốn cong 2 đầu cầu kết nối với đường bộ hành 2 bên sông.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng nhất trí về việc ban hành Đề án, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình CNXH gắn với con người XHCN tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

11 mô hình được đề xuất gồm: Xây dựng Chính quyền thân thiện; Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật; Thành phố văn minh, xã, phường hạnh phúc; Thành phố đổi mới sáng tạo; Cụm công nghiệp sinh thái; Nhà ở xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng: “Công bằng, nhân văn, đoàn kết”; Thành phố âm nhạc; Cơ sở kinh doanh dịch vụ thân thiện với môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các điểm du lịch; Thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện; Trường học XHCN; Chi đoàn XHCN gắn với đoàn viên XHCN tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản nhất trí với nội dung trình của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, giao Đảng ủy UBND thành phố chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy rà soát, cụ thể từng mô hình, làm rõ nguồn lực, hoàn thành trước ngày 22/12 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị cuối tháng 12/2025.