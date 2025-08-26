Hà Nội

Xã hội

Hai nhóm thanh niên dùng gạch, vỏ chai bia ném nhau ở Hà Nội

Xuất phát từ mâu thuẫn, hai nhóm nhìn thấy nhau liền ném gạch, vỏ chai bia. Do yếu thế hơn nên nhóm liên quân “Hòa Phú” và "Thượng Vực" phải bỏ chạy..

Gia Đạt

Ngày 26/8, Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 2 nhóm thanh niên mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

capture.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Đ.Đ.T (SN 2010, trú tại xã Quảng Bị, Hà Nội) và N.G.B (SN 2009, trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội), hai bên đã tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 21h ngày 19/8/2025, nhóm “Quảng Bị” của T đã chuẩn bị 1 thanh đinh ba và 1 két vỏ chai bia đi tìm nhóm “Thượng Vực” của B. Khi phát hiện thấy nhóm “Thượng Vực”, nhóm “Quảng Bị” liền phóng xe đuổi theo.

Lúc này nhóm “Thượng Vực” gọi điện cho nhóm “Hòa Phú” đến hỗ trợ. Hai nhóm nhìn thấy nhau liền ném gạch, vỏ chai bia. Do yếu thế hơn nên nhóm liên quân “Hòa Phú” và "Thượng Vực" phải bỏ chạy. Thời điểm này, Tổ công tác Công an xã Quảng Bị làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện sự việc đã triển khai lực lượng ngăn chặn, truy bắt các đối tượng.

Đấu tranh khai thác, Công an xã Quảng Bị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã làm rõ gần 20 đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng; thu giữ 7 xe máy, 1 thanh đinh ba. Đối với những trường hợp dưới 16 tuổi, cơ quan công an đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quản lý.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
