Lốc xoáy khiến 1 người thiệt mạng, hơn 200 ngôi nhà hư hại ở Ninh Bình

Lốc xoáy xuất hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã khiến hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, tài sản bị hư hỏng, một người tử vong.

Sáng 26/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về tình hình thiệt hại do dông, lốc xoáy ở Ninh Bình xảy ra tối 25/8. Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 20h tối qua, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ) xảy ra dông, lốc xoáy do ảnh hưởng của cơn bão số 5, gây thiệt hại lớn.

Hình ảnh sau trận lốc xoáy tại Ninh Bình.

Cụ thể, trận lốc xoáy xảy ra từ ngã tư đường tránh thành phố Phủ Lý và quốc lộ 21 đến Trường THCS Thi Sơn (khoảng 2km, dọc theo quốc lộ 21, thuộc phường Lý Thường Kiệt) khiến bà Đặng Thị Đ. (88 tuổi, ở tổ 2, phường Lý Thường Kiệt) tử vong do nhà bị đổ sập. Tại phường Lý Thường Kiệt có hơn 200 nhà, 27 cột điện chiếu sáng hư hỏng, 8 cột chiếu sáng bị gãy, 11 biển trang trí hỏng, 15 biển trang trí vỡ.

Tại phường Kim Bảng, lốc xoáy xảy ra ở tổ dân phố số 7 và tổ dân phố Đanh Xá khiến 25 hộ gia đình bị tốc mái tôn, mái ngói, đổ cổng, tường rào, chắn, sập một số công trình phụ…. Ngay sau khi xảy ra trận dông, lốc xoáy, chính quyền cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các lực lượng công an, quân sự, điện lực… đã có mặt kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phó trưởng Ban Phòng thủ dân sự tỉnh, đã có mặt tại địa phương để chỉ đạo, quán triệt cụ thể về công tác khắc phục hậu quả và thông tin truyền thông. Trước đó, đêm 25/8, ông Trần Trọng Đại, chủ tịch UBND phường Lý Thường Kiệt (Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy rất lớn làm hư hại nặng hàng trăm ngôi nhà, tài sản của người dân và gây gãy đổ cột điện, cây xanh.

"Trận lốc xoáy chỉ kéo dài khoảng 2 phút, nhưng do gió rất mạnh đã làm hư hỏng nhiều ngôi nhà, chủ yếu là phần mái che, mái vẩy, cổng, tường bao, biển quảng cáo... Nhiều vật dụng của người dân cũng bị lốc xoáy cuốn bay, làm hư hỏng. Hiện chúng tôi đang tập trung các lực lượng xuống từng nhà người dân để thống kê, xác định thiệt hại cụ thể", ông Đại thông tin.

