Bắt 'nóng' đối tượng bịa chuyện bắt cóc để lừa tiền từ thiện

Sau khi đăng tin giả vụ việc một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc, Nguyễn Hoàng Huy (Gia Lai) đã lừa đảo được hơn 80 triệu đồng từ các nạn nhân.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại Gia Lai) - quản trị viên Fanpage “Tin Việt - Cam” - để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 7/2025, trang “Tin Việt - Cam” đăng tải thông tin sai sự thật về việc một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại “phường Phú Hội” (TP Huế), rồi bị xe cán gãy tay. Kèm theo là hình ảnh cắt ghép mờ nhòe và lời kêu gọi chuyển tiền "giúp đỡ" qua tài khoản cá nhân.

Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: Trần Hồng.

Thông tin giả mạo này lan nhanh trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, làm nhiều người tưởng thật và chuyển tiền “ủng hộ”, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Qua xác minh, Công an TP Huế khẳng định không hề có vụ việc bắt cóc nào xảy ra, “phường Phú Hội” cũng đã giải thể từ ngày 1/7/2025.

Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Hoàng Huy là người dàn dựng toàn bộ vụ việc, tự tạo hiện trường giả bằng cách cắt ghép hình ảnh từ mạng Internet để tăng độ tin cậy. Qua đó, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng từ các nạn nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

