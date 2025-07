Hãi hùng lời khai các đối tượng giết mổ, tiêu thụ thịt lợn chết

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 14/6, Tổ địa bàn Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Sóc Sơn - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố nhận được tin báo từ Tổng đài 114- Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội vụ việc có người bị mắc kẹt trong núi Hàm Lợn thuộc địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Nạn nhân bị mắc kẹt đã được hướng dẫn xuống núi an toàn.