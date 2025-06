Kịp thời cứu nạn người bị mắc kẹt trên núi Hàm Lợn

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 14/6, Tổ địa bàn Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Sóc Sơn - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố nhận được tin báo từ Tổng đài 114- Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội vụ việc có người bị mắc kẹt trong núi Hàm Lợn thuộc địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Nạn nhân bị mắc kẹt đã được hướng dẫn xuống núi an toàn.

Trước đó, anh Đ.V.H (SN 2000), leo núi một mình từ khu vực thôn Lâm Trường (xã Minh Phú) tới đỉnh núi Hàm Lợn thì mất phương hướng, kiệt sức và gọi điện cho Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội đề nghị được giúp đỡ. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời gọi điện trấn an tinh thần, hướng dẫn anh H cách di chuyển, đồng thời điều động lực lượng phương tiện đến ứng cứu. Qua sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và hỗ trợ người dân địa phương tại khu vực núi Hàm Lợn. Đến 14h20 ngày 14/6, anh H đã di chuyển xuống núi an toàn.

Đây không phải là trường hợp bị mắc kẹt đầu tiên xảy ra tại khu vực núi Hàm Lợn, bởi chỉ chưa đầy 1 tháng trước (17/5/2025), cũng tại khu vực này đã xảy ra vụ việc có 05 người đi leo núi đã bị mắc kẹt trong đêm. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng để hướng dẫn nhóm người mắc kẹt xuống núi an toàn. Những sự cố liên tiếp cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ các hoạt động đi “phượt”, leo núi tự phát – thiếu chuẩn bị, thiếu kỹ năng và không có phương án dự phòng.

Qua 2 vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặt an toàn lên hàng đầu khi tham gia hoạt động leo núi: Không đi một mình; luôn có người đồng hành hoặc thông báo lịch trình cho người thân; trang bị đầy đủ thiết bị định vị, đèn pin, đồ ăn và nước uống; cập nhật dự báo thời tiết và có phương án dự phòng; ưu tiên đi theo nhóm có người dẫn đường kinh nghiệm.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đạp xe đi lạc, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân