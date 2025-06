Hải Dương xây dựng QL5 là tuyến an toàn về giao thông

Sau một tháng triển khai kế hoạch xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông, đã đạt những kết quả quan trọng.

Những chuyển biến rõ nét

Quốc lộ 5 là tuyến giao thông huyết mạch nối Hải Phòng với Hà Nội, đi qua các TP Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và TP Hải Phòng. Hiện nay, xe cộ đi lại vượt hơn 6 lần so với thiết kế, trung bình hơn 90.000 lượt/ngày đêm.

Thời gian qua, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, từng bước xây dựng Văn hóa giao thông trên địa bàn.

Quốc lộ 5, đoạn qua tỉnh Hải Dương.

Trong đó, đã ban hành Kế hoạch số 796 ngày 24/2/2025 về xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, sau một tháng triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, đã quán triệt, triển khai, đồng loạt ra quân ở các địa phương dọc tuyến QL5, tạo khí thế, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; khắc phục được 55/77 điểm bất cập của hạ tầng giao thông; giải tỏa, xử lý các điểm lấn chiếm hành lang, lòng đường làm nơi bày bán hàng hóa.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đã có những chuyển biến rõ nét. Tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024, hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, không để ùn tắc kéo dài; tình hình trật tự công cộng, bộ mặt giao thông trên tuyến được cải thiện rõ nét, đã sáng, sạch, trật tự hơn.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT

UBND tỉnh Hải Dương cũng chỉ ra thực tế còn tồn tại như tình hình ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm (trước giờ làm việc và ngay sau giờ tan ca) ở khu vực cổng, đoạn đường gần các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân trên tuyến QL5 còn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận công nhân, người lao động còn rất hạn chế; TNGT liên quan tới công nhân, người lao động gia tăng và ở mức cao; tình trạng tự phát bày bán hàng hóa, thực phẩm, vứt, đổ rác thải tại khu vực cổng các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp diễn ra thường xuyên, gây mất trật tự, mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các cơ quan chức năng, đoàn thể liên quan và chính quyền địa phương chưa quan tâm phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chưa có giải pháp căn cơ, đồng bộ; chưa phát huy được vai trò tích cực, chủ động của các doanh nghiệp, đông đảo người lao động trong triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT, xây dựng tuyến QL5 là tuyến đường an toàn về giao thông.

Để khắc phục những hạn chế trên, bảo đảm an toàn giao thông với công nhân, người lao động; bảo đảm TTATGT trên tuyến QL5, đặc biệt là tại các khu vực cổng, đoạn đường gần các khu, cụm công nghiệp; phục vụ tốt nhất hoạtđộng sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu xây dựng tuyến QL5 qua địa bàn tỉnh là tuyến đường an toàn về giao thông, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương có QL5 đi qua tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, xây dựng QL5 là tuyến đường an toàn về giao thông theo Kế hoạch số 796 đến các doanh nghiệp quản lý, khai thác hạ tầng và doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ven tuyến QL5 và toàn thể nhân viên, người lao động, tạo sự đồng thuận cao để chủ động, tích cực hưởng ứng, thực hiện, vì an toàn của người lao động, lợi ích lâu dài, bền vững của doanh nghiệp, TTATGT, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trên tuyến QL5.

Thường xuyên phối hợp các doanh nghiệp quản lý, khai thác hạ tầng và doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ven tuyến QL5 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hạn chế thấp nhất các vi phạm, TNGT đối với công nhân, người lao động. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng khai thác ứng dụng công nghệ số, trên các nền tảng mạng xã hội, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân, người lao động.

Kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn thực hành các kỹ năng lái xe an toàn, sát với điều kiện thực tế trên QL5 và hệ thống giao thông trên địa bàn; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn với xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT. Thực hiện thường xuyên, kiên trì, đồng bộ, thạo thành thói quen, từng bước xây dựng văn hoá giao thông đối với công nhân, người lao động.

Nghiên cứu, đề xuất đầu tư cải tạo, mở rộng, điều chỉnh các điểm đấu nối QL5 tại cổng các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có số lượng lớn công nhân; đề xuất cải tạo, xây dựng mới hệ thống cầu vượt ngang, đường gom dọc hai bên QL5, các điểm đỗ, dừng xe, điểm đón, trả khách khu vực gần các khu, cụm công nghiệp, khắc phục những bất cập, quá tải của hạ tầng, tạo thuận lợi cho công nhân, người lao động, phương tiện vận tải tham gia giao thông, giảm thiểu nguy cơ TNGT và ùn tắc giao thông giờ cao điểm; quy hoạch khu vực trồng hoa, cây xanh, chiếu sáng trên hành lang, khu vực cổng khu, cụm công nghiệp tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phát động phong trào thi đua giữa các khu, cụm công nghiệp, giữa các doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với nhân viên, công nhân, người lao động, bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng, cảnh quan, cây xanh, chiếu sáng, vệ sinh môi trường trong nội khu và khu vực tường rào tiếp giáp với đường giao thông, nhất là khu vực cổng, tường rào tiếp giáp QL5, đường gom QL5.

Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế quản lý nhân viên, công nhân, người lao động trong thực hiện pháp luật về TTATGT, khuyến khích, khen thưởng những người chấp hành tốt, ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông, đồng thời có chế tài phù hợp nhằm hạn chế tình trạng vi phạm trong công nhân, người lao động.

Nghiên cứu, đề xuất chỉ số đánh giá doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp trên cơ sở kết quả tham gia công tác bảo đảm TTATGT, kết quả bảo đảm an toàn, giảm thiểu tai nạn đối với người lao động của các doanh nghiệp,đề xuất cơ chế tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời đối với các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, ghi thu hình ảnh phục vụ “phạt nguội”, nâng cao hiệu quả công tác xử lý; thông báo vi phạm của nhân viên, công nhân, người lao động đến lãnh đạo doanh nghiệp để phục vụ quản lý.

UBND các địa phương có tuyến Quốc lộ 5 đi qua thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân, nhất là các hộ gia đình cư trú ven QL5; quảnlý chặt chẽ trật tự hành lang, lề đường, vỉa hè, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nghiên cứu thay đổi giờ làm việc so le giảm tải người, phương tiện giờ cao điểm

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp quản lý, khai thác hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp tổ chức quản triệt đến 100% lãnh đạo, nhân viên, công nhân, người lao động, thành viên tổ chức Công đoàn nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc tham gia xây dựng QL5 là tuyến đường an toàn về giao thông và các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng QL5 là tuyến đường an toàn về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, tích cực chung tay xây dựng tuyến QL5 an toàn về giao thông.

Thường xuyên phối hợp các ngành chức năng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, chủ động tổ chức tuyên truyền đến nhân viên, công nhân, người lao động, thành viên tổ chức Công đoàn về kiến thức pháp luật TTATGT, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn… bằng nhiều hình thức phù hợp như: treo Pa-no, khẩu hiệu; tuyên truyền tập trung trực tiếp tại các buổi sinh hoạt tập thể; phát thanh trong giờ giải lao, tan ca; chia sẻ các video tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; tổ chức tham gia bài thi, hội thi, sân khấu hóa…nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông cho đông đảo công nhân, người lao động.

Chủ động rà soát, lập danh sách, phối hợp Liên đoàn lao động các cấp, các trung tâm đào tạo lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức học, thi cấp giấy phép lái xe cho người lao động chưa có Giấy phép lái xe.

Nghiên cứu thay đổi giờ làm việc so le giữa các các doanh nghiệp trong cùng khu, cụm công nghiệp, các phân xưởng trong cùng nhà máy có đông công nhân để giảm tải người, phương tiện tham gia giao thông giờ cao điểm; bố trí xe chung đưa đón công nhân người lao động để giảm thiểu xe cá nhân lưu thông; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của lái xe đưa đón công nhân, bảo đảm các điều kiện an toàn cho trong quá trình tham gia giao thông.

Phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu bố trí mặt bằng phù hợp trong khu, cụm công nghiệp, tổ chức các dịch vụ cung ứng, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động sau tan ca. Khắc phục triệt để tình trạng tự phát bày bán hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm xung quanh khu vực cổng các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân người lao động, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông, gây mất trật tự, mỹ quan khu vực và gây ô nhiễm môi trường.