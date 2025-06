Hải Dương vượt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 2/6, tại hội nghị thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, Đại tá Phạm Hữu Trường- Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao phụ trách Công an tỉnh Gia Lai.