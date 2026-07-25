Hà Nội tạm cấm, hạn chế xe trên một số tuyến đường từ 24-28/7

8h26: Khối nữ Chiến sĩ Biệt động tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng bào miền Nam thường gọi những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, ngoan cường là nữ Chiến sĩ Biệt động; những người con gái đã hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch; với nghệ thuật tác chiến “xuất quỷ, nhập thần”, mưu trí, sáng tạo; cách đánh bí mật, táo bạo, bất ngờ vào các cơ quan đầu não, căn cứ quan trọng của Mỹ, ngụy, nữ chiến sĩ Biệt động đã làm cho quân thù khiếp sợ, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
8h25: Khối Chiến sĩ Đặc công tiến vào lễ đài. Là lực lượng “Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”, những chiến sĩ “đầu trần, chân đất” của Bộ đội Đặc công đã phát triển nghệ thuật đánh giặc của cha ông thành những ngón đòn hiểm hóc, làm cho kẻ thù “kinh hồn, bạt vía”, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
8h24: Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp tiến vào lễ đài. Đang tiến vào Lễ đài là khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp. Lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Bộ đội Tăng thiết giáp đã dẫn đầu 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, hình ảnh xe tăng 390, xe tăng 843 dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt, cắm cờ Giải phóng lên nóc Dinh Độc lập mãi là biểu tượng chiến thắng vĩ đại của Quân đội ta. Trong thời kỳ mới, với sức đột kích mới Bộ đội Tăng thiết giáp nguyện học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
8h24: Khối Chiến sĩ Lục quân tiến vào lễ đài. Nối tiếp đội hình là khối Chiến sĩ Lục quân, lực lượng chiến đấu nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lực lượng Lục quân đã góp phần quan trọng trong các chiến dịch, lập nên nhiều chiến công hiển hách.
8h23: Khối nữ Gìn giữ hòa bình tiến vào lễ đài. Hơn 10 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Gìn giữ hòa bình Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại những điểm nóng xung đột của Cộng hoà Trung Phi, Nam Xu đăng, Trụ sở Liên hợp quốc; để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp; góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
8h23: Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng tiến vào lễ đài. Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng Tác chiến không gian mạng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh, tiến lên hiện đại; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”.
8h22: Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử tiến vào lễ đài. Được hình thành và phát triển từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không và Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Trong giai đoạn hiện nay, Tác chiến điện tử được tiến thẳng lên hiện đại, xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
8h21: Khối nữ Sĩ quan Quân y tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ Sĩ quan Quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ; vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, hi sinh quên mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội.
8h21: Khối nữ Sĩ quan Thông tin tiến vào lễ đài. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Thông tin liên lạc đã lập được nhiều thành tích vẻ vang; dũng cảm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm Thông tin liên lạc “Kịp thời - Chính xác - Bí mật - An toàn”.
8h20: Khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật tiến vào lễ đài. Xứng đáng với truyền thống “Trung thành tận tuỵ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần, Kỹ thuật quyết tâm vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
8h19: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam - Lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; lập nên truyền thống “kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”; vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.
8h 18: Khối Sĩ quan Biên phòng tiến vào lễ đài. Là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Nhưng với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, 66 năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xứng đáng là lực lượng 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
8h18: Khối Sĩ quan Phòng không-Không quân tiến vào lễ đài. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Phòng không- Không quân đã đánh bại các “siêu pháo đài bay”, “con ma”, “thần sấm”, “giặc nhà trời” của kẻ thù; bắn rơi 2.635 máy bay; trong đó có 64 chiếc B.52; làm nên Chiến thắng vĩ đại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”- biểu tượng của khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam; xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, cả 4 lực lượng: Không quân, Tên lửa, Pháo cao xạ, Ra đa đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
8h17: Khối Sĩ quan Hải quân tiến vào lễ đài. Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ, ngoài hải đảo xa xôi; luôn chắc tay súng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
8h17: Khối Sĩ quan Lục quân, lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài.
8h16: Khối Chiến sĩ Giải phóng quân tiến vào lễ đài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chiến sĩ Giải phóng quân với ý chí kiên trung, bất khuất, đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để Bắc - Nam sum họp một nhà như mong ước của Bác Hồ kính yêu.
8h15: Khối nữ Quân nhạc, Khối sĩ quan đại diện Năm cánh quân tiến vào lễ đài.