Xã hội

Từ 16h chiều nay, Hà Nội cấm nhiều tuyến đường

Từ 16h đến 24h ngày 18/1, Hà Nội sẽ tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo...

Thiên Tuấn

Ngày 18/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể, trong các ngày 18/1, 21/1 và ngày 23, 24/1, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

anh-chup-man-hinh-2026-01-18-luc-153636.png

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động nêu trên, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau.

Thời gian phân luồng:

+ Từ 16h đến 24h ngày 18/1;

+ Từ 18h đến 24h ngày 21/1 và ngày 23, 24/1.

Phạm vi tạm cấm, hạn chế:

- Tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

- Hạn chế các phương tiện, đặc biệt là ô tô hoạt động trên tuyến Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm), Mễ Trì.

Hướng đi cho các phương tiện:

- Trong thời gian diễn ra chương trình nghệ thuật, Công an Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau: Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Tiếp đó là từ Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Xuân Phương - tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cảnh sát yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người dân cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói.

#hà nội #cấm đường #lê quang đạo #csgt #đại hội đảng #phân luồng

