Hà Nội phân luồng giao thông một số tuyến đường từ ngày 15 - 17/10/2025

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 15B (đoạn qua xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh), khiến một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h30’ ngày 13/10, xe ô tô tải thùng mang BKS 38C – 109.xx do tài xế Nguyễn Đình D. (SN 1979, trú thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 15B (đường 19/5 cũ) theo hướng từ xã Thiên Cầm về xã Thạch Khê.

Khi lưu thông tới địa phận thôn Phú Hoà (xã Yên Hoà), xe tải thùng xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38X1 – 483.xx do ông Nguyễn Đình S. (SN 1941, trú thôn Quý Hoà, xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái.