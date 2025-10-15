Hà Nội phân luồng giao thông một số tuyến đường từ ngày 15 - 17/10/2025

Theo đó, tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70). Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 15/10/2025; Từ 6h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 16 và 17/10/2025.
Va chạm với xe tải trên quốc lộ 15B, cụ ông đi xe máy tử vong
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 15B (đoạn qua xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh), khiến một người tử vong.
Trước đó, vào khoảng 16h30’ ngày 13/10, xe ô tô tải thùng mang BKS 38C – 109.xx do tài xế Nguyễn Đình D. (SN 1979, trú thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 15B (đường 19/5 cũ) theo hướng từ xã Thiên Cầm về xã Thạch Khê.
Khi lưu thông tới địa phận thôn Phú Hoà (xã Yên Hoà), xe tải thùng xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38X1 – 483.xx do ông Nguyễn Đình S. (SN 1941, trú thôn Quý Hoà, xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái.
Xác minh vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người sau va chạm giao thông ở Lâm Đồng
Sau va chạm giao thông, 2 nhóm người lao vào ẩu đả giữa Quốc lộ 28 (Lâm Đồng), khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 14/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ ẩu đả giữa hai nhóm người sau va chạm giao thông trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Đinh Trang Thượng.
Trước đó, chiều 11/10, anh V.T.C (xã Di Linh) điều khiển ô tô 48A-301... lưu thông theo hướng từ Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ) về xã Đinh Trang Thượng thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải 29B-632... (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy hướng ngược lại.
Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai khiến 23 người thương vong
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách tuyến Nghĩa Lộ đi Mỹ Đình bị mất phanh rồi đâm xuống ta luy dương gây tai nạn giao thông.
Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm ở Lào Cai khiến 23 người thương vong, theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76, nhãn hiệu THACO, sản xuất tại Việt Nam năm 2013, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2013. Xe thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Yên Bái, trụ sở tại đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Xe được phép chở tối đa 41 người không kể ngồi hoặc nằm, không có dấu hiệu hoán cải công năng. Hạn đăng kiểm còn hiệu lực đến ngày 17/12/2025.
Đọc nhiều nhất
Chuyên gia lý giải việc Ngân 98 bị còng tay, chân, đeo xích
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu Ngân 98 không chấp hành, có hành vi chống đối lại lực lượng chức năng, việc áp dụng biện pháp còng tay, xích chân là có căn cứ.
Muốn sống cùng nhân tình, người mẹ dựng màn kịch tàn độc giết con trai 6 tuổi
Chỉ vì không muốn bị vướng bận, tháng 10/2004, người mẹ độc ác cùng gã nhân tình đã tạo dựng màn kịch giết hại cậu con trai 6 tuổi.
Động thái mới vụ ngôi mộ giữa đường khu dân cư ở Hải Phòng
Chính quyền xã Hà Tây vừa làm việc với các chi họ có phần mộ trong dự án KDC mới đường 390 giai đoạn 2 để tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận.
Bãi thải mỏ sắt ở Thái Nguyên bị nứt, người dân nhanh chân di dời
Chính quyền địa phương ghi nhận tại bãi thải tầng 49 có vết nứt và nước tràn qua thân moong tại 2 vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Shark Bình và vợ
Mối liên hệ giữa bị can Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và vợ (Phương Oanh - PV) là mối quan hệ dân sự.
Công bố tình huống khẩn cấp 27 sự cố đê điều ở Bắc Ninh
Hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa dông kéo dài và lũ lớn trên các sông khiến hệ thống đê điều ở nhiều nơi trong tỉnh Bắc Ninh xuất hiện sự cố nghiêm trọng.
Em trai giao ô tô cho anh không có bằng lái, gây tai nạn
Dù biết rõ anh trai không có giấy phép lái xe, nhưng Đại vẫn giao xe cho Thắng điều khiển và gây tai nạn nghiêm trọng.
Shark Bình bị vạch trần lừa đảo, đối mặt pháp lý thế nào?
Shark Bình cùng 9 đối tượng bị khởi tố các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan tiền số Antex.
Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Loạt doanh nghiệp ở Thanh Hoá kê khai các khoản thuế chưa chính xác
Thanh tra tỉnh Thanh Hoá vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với Nhà nước của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.