Xã hội

Hà Nội phân luồng giao thông một số tuyến đường từ ngày 15 - 17/10/2025

Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 15 đến 17/10/2025, phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo đó, tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70). Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 15/10/2025; Từ 6h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 16 và 17/10/2025.

