Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Hải Anh

Công tác đấu thầu qua mạng được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu để nâng cao tính công khai, minh bạch và tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, điệp khúc "trúng thầu sát giá" cùng sự xuất hiện của những gương mặt nhà thầu quen thuộc vẫn diễn ra, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, ngày 28/11/2025, bà Trần Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ký hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu liên tiếp. Điểm chung của hai gói thầu này là sự hiện diện của Công ty Cổ phần A Chi Son trong vai trò thành viên liên danh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Tiết kiệm "nhỏ giọt" chưa đến 1%

Cụ thể, tại Quyết định số 268/QĐ-TTKTNNMT ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 01: Mua sắm Vật liệu, dụng cụ phục vụ nhiệm vụ".

Theo Quyết định phê duyệt, giá gói thầu là 4.324.207.634 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh An Thành - A Chi Son. Giá trúng thầu được phê duyệt là 4.317.391.000 đồng.

Như vậy, với gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng, chủ đầu tư chỉ tiết kiệm được cho ngân sách thành phố số tiền khiêm tốn là 6.816.634 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,15%.

Trong liên danh này, thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Thiết bị và Vật tư Khoa học Kỹ thuật An Thành (MST: 0108988730, địa chỉ tại xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) và thành viên liên danh là Công ty Cổ phần A Chi Son (MST: 0303055657, địa chỉ tại 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, TP HCM).

Cùng ngày 28/11/2025, tại Quyết định số 269/QĐ-TTKTNNMT, bà Trần Bích Vân tiếp tục ký phê duyệt cho Liên danh Greenlab - A Chi Son trúng "Gói thầu số 02: Mua sắm Vật liệu dụng cụ nội nghiệp quan trắc chất lượng nước".

Dữ liệu cho thấy, gói thầu này có giá dự toán 1.094.822.933 đồng. Giá trúng thầu của Liên danh Greenlab - A Chi Son là 1.094.495.195 đồng.

Đáng kinh ngạc hơn gói thầu số 01, tại gói thầu này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ 327.738 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm siêu nhỏ: 0,03%.

Việc hai gói thầu mua sắm vật tư chuyên dụng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng kết quả lại có tỷ lệ giảm giá "sát sạt" giá gói thầu khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế.

screen-shot-2025-12-07-at-101032.png

Kịch bản "một người trúng, một người trượt"

Đi sâu phân tích Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 25.11-01/BC-TVT và 25.11-02/BC-TVT do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội lập ngày 25/11/2025, bức tranh đấu thầu tại đây càng lộ rõ những chi tiết trùng hợp bất thường.

Tại cả hai gói thầu nêu trên, ngoài các liên danh có sự tham gia của Công ty Cổ phần A Chi Son, đều có sự góp mặt của một nhà thầu thứ ba: Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam. Tuy nhiên, tại cả hai cuộc thầu, nhà thầu này đều bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật với cùng một lý do.

Cụ thể, Tổ chuyên gia đánh giá Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam "Không đạt" với lý do: Nhà thầu không chứng minh được khả năng lưu hành hàng hóa đối với các loại hóa chất trong danh mục; không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Mặc dù bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu làm rõ, nhưng nhà thầu này không cung cấp được tài liệu bổ sung theo yêu cầu của E-HSMT.

Việc Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam tham dự cả hai gói thầu cùng thời điểm, nhưng lại mắc cùng một lỗi cơ bản về tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, một yêu cầu tối thiểu trong các gói thầu mua sắm dẫn đến việc bị loại, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các liên danh của Công ty Cổ phần A Chi Son trúng thầu dễ dàng. Điều này đặt ra nghi vấn về vai trò thực sự của Bateco trong các cuộc thầu này: Là đối thủ cạnh tranh thực sự hay chỉ là "quân xanh" tham gia cho đủ số lượng?

Góc nhìn chuyên gia và pháp lý

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đặt mục tiêu cao nhất là hiệu quả kinh tế và cạnh tranh công bằng. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với mức tiết kiệm dưới 1%, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi sơ đẳng, là những dấu hiệu bất thường cần được chủ đầu tư và các cơ quan thanh tra giám sát chặt chẽ".

Cũng theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rất rõ về việc công khai, minh bạch thông tin đấu thầu. "Nếu có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp hồ sơ giữa các nhà thầu để một bên trúng thầu với giá cao, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, thì hành vi này cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm của Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư là phải phát hiện và báo cáo các dấu hiệu không bình thường này, thay vì chỉ căn cứ vào hồ sơ giấy tờ để phê duyệt", ông Vũ nhấn mạnh.

Công ty Cổ phần A Chi Son có địa chỉ tại TP HCM, nhưng thời gian qua lại trúng nhiều gói thầu tại Hà Nội thông qua hình thức liên danh. Năng lực thực sự của doanh nghiệp này ra sao? Mối quan hệ giữa các thành viên trong liên danh và chủ đầu tư như thế nào?

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong các kỳ tiếp theo.

#Chấm điểm cạnh tranh trong đấu thầu #Hiệu quả tiết kiệm ngân sách #Thực trạng đấu thầu qua mạng #Vai trò của liên danh nhà thầu #Dấu hiệu bất thường trong đấu thầu #Quản lý và giám sát đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Nghịch lý loại nhà thầu và ưu ái "sai sót không nghiêm trọng" [Kỳ 3]

Trong khi một số nhà thầu bị loại thẳng tay vì thiếu Quyết định xuất bản phẩm điện tử tại thời điểm đóng thầu, thì nhà thầu trúng thầu lại được chấp nhận bổ sung giấy tờ này sau đó 1 tháng với lý do "sai sót không nghiêm trọng".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Báo cáo đánh giá E-HSDT và các văn bản giải quyết kiến nghị sau đó đã phơi bày sự khốc liệt cũng như những dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn nghiêm trọng trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá tại Gói thầu số 1 do Sở GD&ĐT Tây Ninh làm chủ đầu tư

"Giấy phép con" loại bỏ đối thủ nặng ký

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: "Ma trận" kỹ thuật trong E-HSMT và những kiến nghị bị bác bỏ [Kỳ 2]

Ngay khi E-HSMT gói thầu 31 tỷ đồng được phát hành, nhiều nhà thầu đã kiến nghị về các tiêu chí kỹ thuật bị cho là "khóa" thông số màn hình và yêu cầu pháp lý khắt khe về phần mềm. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã bảo lưu các tiêu chí này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 1 (IB2500401119) đã "nóng" lên ngay từ giai đoạn phát hành Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Trước thời điểm đóng thầu (ngày 07/10/2025), hệ thống đã ghi nhận nhiều văn bản yêu cầu làm rõ từ các nhà thầu tham dự, tập trung vào các tiêu chí được cho là thiếu tính cạnh tranh, có dấu hiệu định hướng sản phẩm cụ thể.

Nghi vấn "khóa" thông số màn hình hiển thị

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Doanh nghiệp 2 tuổi vượt 14 đối thủ, giá trúng thầu giảm sốc 45% [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị dạy học hơn 31 tỷ đồng do Sở GD&ĐT Tây Ninh làm chủ đầu tư chứng kiến cuộc cạnh tranh kỷ lục của 15 nhà thầu. Kết quả, một liên danh do doanh nghiệp mới thành lập năm 2023 đứng đầu trúng thầu với mức giá giảm hơn 14 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 21/11/2025, ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tây Ninh, đã ký Quyết định số 928/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn toán cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ năm 2025 (Mã Thông báo mời thầu: IB2500401119).

Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

