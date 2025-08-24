Hà Nội

Xã hội

Hà Nội kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến metro đến 24h

Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến metro đến 24h (từ 5h30-24h00).

Thiên Tuấn

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị (metro) trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 ngày 24/8.

Đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Trung tâm yêu cầu tổ chức vận hành các tuyến buýt theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2.

kto-tl_img-2380.jpg

Theo đó, Hà Nội dừng hoạt động đối với 18 tuyến xe buýt (tuyến số 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, Citytour 02) từ thời điểm phân luồng giao thông.

Điều chỉnh lộ trình đối với 51 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông. Trong đó điều chỉnh lộ trình đối với 14 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48), điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

Bổ sung thêm 3 tuyến buýt kết nối với ga Cát Linh (tuyến số 02, 08B, E09) và 5 tuyến buýt kết nối với ga Cầu Giấy (tuyến số 143, 58, 13, 161, 09B) để tăng cường giải tỏa hành khách.

Hà Nội cũng điều chỉnh dịch vụ đối với 29 tuyến buýt, trong đó điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông đối với 5 tuyến (tuyến số 25, 35A, 43, 50, 26), điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động đến 22h-24h đối với 24 tuyến (tuyến số 72, 123, 27, 49, 124, E01, E04, E06, E09, E02, 08A, 08B, 09A, 09B, 21A, 02, 22A, 32, 107, BRT01, 20A, 58, 163, 28).

Việc điều chỉnh này nhằm tăng cường giải tỏa hành khách kết nối với các điểm trung chuyển, ga đầu cuối, các ga dọc đường của 2 tuyến metro.

Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến metro đến 24h (từ 5h30-24h00).

Công ty này cũng được đề nghị chuẩn bị, cấp phát đầy đủ vé lượt giấy dự phòng trên 2 tuyến đường sắt đô thị đảm bảo trường hợp hành khách tăng đột biến.

Đồng thời, bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại các nhà ga trong trường hợp hành khách tăng đột biến và thực hiện bán trước vé lượt cho hành khách các ngày 27, 29/8 khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Trung tâm đề nghị Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội bố trí, sắp xếp, phân luồng lối vào - ra theo hình "zic zắc" tại các nhà ga của 2 tuyến metro (đặc biệt ga Cát Linh, Cầu Giấy) để đảm bảo trật tự khi xếp hàng lấy vé và tránh tình trạng xô đẩy.

Trước đó, Hà Nội đã quyết định miễn phí vé cho người dân đi tàu điện và 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

