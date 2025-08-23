Chi tiết 6 điểm người dân gửi phương tiện để xem diễu binh

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các phường bố trí lực lượng tại các vị trí để phục vụ làm nơi đỗ xe của người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc khẩn trương bố trí nhân lực, vị trí sắp xếp phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau buổi hợp luyện lần 1 ngày 21/8/2025, Sở nhận được phản ánh về tình trạng thiếu nơi gửi xe, các bãi xe tăng giá trông giữ quá quy định khi trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, tránh gây bức xúc trong dư luận, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát Trụ sở các cơ quan, khu vực công cộng (đặc biệt là khuôn viên các cơ sở giáo dục, trụ sở công sở…) trên địa bàn để bố trí làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân tham dự lễ kỷ niệm.

Các địa phương gửi danh sách các vị trí về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, CATP để cập nhật, hướng dẫn, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng (đặc biệt là các địa bàn lân cận 2 tuyến đường sắt đô thị, địa bàn các phường từ Vành đai 3 trở vào đến Vành đai 1); Yêu cầu hoàn thành trước 24/8/2025.

UBND các phường có liên quan bố trí lực lượng tại các vị trí (khuôn viên Đại học Bách Khoa, khu vực vòng xuyến cầu Nhật Tân, lòng đường 40m nối từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long) là nơi đỗ phương tiện đưa, đón lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong các ngày hợp luyện lần 2, sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức để phối hợp, hướng dẫn, sắp xếp phương tiện.

Đồng thời, bố trí lực lượng tại các vị trí (khuôn viên Bảo tàng Hà Nội, Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia, lòng đường Xuân Tảo và các tuyến đường ngang trong khu đô thị Tây Hồ Tây) làm nơi đỗ phương tiện đưa, đón đại biểu khán đài B, C (đại biểu các cơ quan Trung ương; các tỉnh, thành phố; các Sở, ngành thuộc TP Hà Nội; các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội) trong các ngày tổng duyệt và chính thức để phối hợp, hướng dẫn, sắp xếp phương tiện.

Sở Xây dựng yêu cầu các phường bố trí lực lượng tại các vị trí để phục vụ làm nơi đỗ xe của người dân:

1. Khu vực xung quanh tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Khu vực depot của tuyến tại Nhổn: Để xe khách 30 chỗ trở lên (đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ): Đề nghị phường Tây Tựu phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội để hướng dẫn, sắp xếp.

Bãi đỗ xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn: Để xe ô tô con, xe máy, xe đạp (dự kiến khoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng): Đề nghị phường Xuân Phương phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội để hướng dẫn, sắp xếp.

Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp): Để xe máy, xe đạp. Đề nghị phường Tây Tựu phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội để hướng dẫn, sắp xếp.

Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông thành phố quản lý: Đề nghị UBND phường Tây Tựu bố trí nhân lực để hướng dẫn, sắp xếp.

Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32): Để xe khách, xe con (dự kiến khoảng 300 xe ô tô con). Đề nghị UBND phường Xuân Phương bố trí nhân lực để sắp xếp.

Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, …) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con với sức chứa dự kiến 500 xe ô tô con. Đề nghị các phường liên quan phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

Bãi xe trong khuôn viên Đại học quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải: Ưu tiên xe ô tô con, xe máy, xe đạp. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải bố trí mặt bằng và nhân lực để sắp xếp xe. Đề nghị các phường liên quan phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

2. Tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Trong bến xe Yên Nghĩa: Xe ô tô khách, ô tô con dự kiến khoảng 150 xe ô tô 45 chỗ, đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo Bến xe Yên Nghĩa bố trí 1 phần mặt bằng để đỗ xe phục vụ Nhân dân đến tham dự Lễ kỷ niệm. Đề nghị phường Yên Nghĩa phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

Khu depot Phú Lương: Xe ô tô khách (đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ): Đề nghị Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội bố trí mặt bằng, UBND phường Phú Lương bố trí nhân lực để hướng dẫn, sắp xếp.

Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, đường 19/5 phường Hà Đông đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con với sức chứa dự kiến 35 xe ô tô con. Đề nghị phường Hà Đông phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong: Đề nghị phường Láng phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp. Đề nghị các phường liên quan phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi: Để xe khách dự kiến khoảng 200 xe 45 chỗ. Đề nghị UBND phường Khương Đình chỉ đạo đơn vị đang quản lý (Tập đoàn Vingroup) san gạt mặt bằng, bố trí nhân lực để sắp xếp phương tiện.

3. Tuyến quốc lộ 1

Lòng đường 2,5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ: Sắp xếp xe khách, xe con trên cả 2 chiều (dự kiến 400 xe ô tô con). Đề nghị các phường Hoàng Mai, Tân Mai phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con với sức chứa dự kiến 300 xe ô tô con. Đề nghị các phường liên quan phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp. Đề nghị các phường liên quan phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

4. Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu

Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)) dự kiến khoảng 80 xe ô tô con. Đề nghị các phường liên quan phối hợp để hướng dẫn, sắp xếp.

5. Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương

Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con): Đề nghị UBND phường Bồ Đề bố trí nhân lực để sắp xếp phương tiện.

Ngoài ra, cấp phép trông giữ xe ô tô con trên các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp với sức chứa dự kiến 35 xe ô tô con.

6. Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy

Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con), Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô 45 chỗ). Đề nghị UBND phường Long Biên bố trí nhân lực để sắp xếp phương tiện.