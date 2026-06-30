Hà Nội đã quản lý gần 99% hồ sơ sức khỏe điện tử

Công tác phòng, chống dịch bệnh được Hà Nội triển khai quyết liệt, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để bùng phát trên diện rộng. Một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19 và dại vẫn ghi nhận rải rác nhưng đều được kiểm soát.

Đến hết tháng 6/2026, Hà Nội ghi nhận 493 ca sốt xuất huyết; 3.793 ca tay chân miệng; 311 ca sởi; 61 ca ho gà; 250 ca COVID-19; 8 ổ dịch dại trên chó, các trường hợp phơi nhiễm đều được tư vấn, điều trị dự phòng kịp thời.

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cùng yêu cầu đổi mới, phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, thông minh, toàn ngành tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, lấy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội làm nòng cốt trong công tác giám sát, dự báo, cảnh báo sớm và kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Y tế Thủ đô luôn không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ảnh: VGP/TT

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Theo Sở Y tế, tính đến hết quý 2/2026, ngành y tế Hà Nội đã quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 99% dân số được chuẩn hóa; tiếp tục cập nhật dữ liệu căn cước công dân, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% bệnh viện công lập thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh theo thời gian thực, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu y tế tập trung của thành phố.

Cùng với đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 100% bệnh viện công lập và 68% bệnh viện ngoài công lập. Các cơ sở y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (PACS), chữ ký số và liên thông dữ liệu, hướng tới thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Ngành Y tế Thủ đô cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh như khám từ xa (telehealth), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến và kê đơn điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển y tế thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Sở Y tế đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Y tế Hà Nội đến năm 2030 cùng các chương trình, dự án thành phần về dữ liệu số, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Trung tâm điều hành y tế thông minh (Health IOC).

Nhiều công nghệ mới đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh tại các cơ sở y tế, tiếp tục mở rộng đăng ký khám bệnh trực tuyến, kê đơn điện tử, ký số hồ sơ, tăng cường sử dụng phần mềm có bản quyền và bảo đảm an toàn thông tin theo quy định.