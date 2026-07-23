Hà Nội công bố phương án lựa chọn hiệu trưởng khi sắp xếp trường học

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND các xã, phường về việc bố trí nhân sự khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã.

Sau sắp xếp, mỗi trường mới được thành lập bao gồm các điểm trường, trong đó mỗi trường học trước khi sáp nhập được xác định là một điểm trường. Mỗi trường có 1 hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; mỗi điểm trường, bao gồm cả điểm trường đặt trụ sở chính, được bố trí 1 phó hiệu trưởng phụ trách.

Đội ngũ giáo viên và nhân viên của các trường được sáp nhập được tiếp nhận nguyên trạng vào trường mới thành lập.

Ảnh minh họa

Đối với giáo viên, cơ bản giữ ổn định đội ngũ, bố trí theo vị trí việc làm của từng môn học và hoạt động giáo dục, phù hợp với quy mô số lớp của trường trước khi sắp xếp. Trường hợp giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy theo quy định sẽ được bố trí giảng dạy tại trường chính hoặc các điểm trường để bảo đảm đủ số giờ theo quy định.

Đối với nhân viên trường học và lao động hợp đồng, các vị trí nhân viên thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế tiếp tục được bố trí tại trường chính và các điểm trường như trước khi sắp xếp nhằm bảo đảm duy trì chất lượng các hoạt động dạy học và giáo dục.

Đối với vị trí kế toán và văn thư, mỗi trường mới sau sắp xếp được bố trí tối đa 2 nhân viên kế toán và 1 nhân viên văn thư. Số nhân viên dôi dư được bảo lưu để thực hiện công tác bàn giao, quyết toán đến hết ngày 30/12/2026.

Đối với lao động hợp đồng, cơ bản giữ ổn định, tiếp tục bố trí thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký tại các điểm trường (là đơn vị ký hợp đồng trước khi sắp xếp).

Về tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng, thời gian công tác còn lại phải đảm bảo đủ từ 36 tháng trở lên. Thời gian tính tuổi từ tháng 7/2026.

Nhân sự hiệu trưởng cơ bản được xem xét, lựa chọn trong số các hiệu trưởng đương nhiệm trước sắp xếp. Trường hợp các hiệu trưởng đương nhiệm đều không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hoặc chủ động xin thôi giữ chức vụ hoặc có nguyện vọng chuyển công tác khác, nghỉ hưu thì xem xét, lựa chọn trong số phó hiệu trưởng.

Trường hợp các trường học thuộc thẩm quyền quản lý trong phạm vi 1 xã, phường không có nguồn nhân sự tại chỗ đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm, UBND cấp xã báo cáo cấp ủy cùng cấp, tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, xem xét phương án điều động, tiếp nhận nguồn nhân sự từ nơi khác.

Trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp cũ cho đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước đó. Trường hợp thời hạn giữ chức vụ còn lại dưới 6 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 6 tháng.