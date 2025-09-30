Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày mai

Do thời tiết tiếp tục mưa to, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày mai (1/10).

Tối 30/9, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Sở đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày mai (1/10).

Theo ông Cương, các trường có thể cho nghỉ hoặc linh hoạt dạy học trực tuyến.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bao số 10, ngày 30/9, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa không dứt từ sáng sớm.

Trước diễn biến mưa bão, hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có công văn đề nghị các trường và cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên, kịp thời xử lý hoặc cảnh báo những cây có nguy cơ gãy đổ; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn…

Trước tình hình mưa gió, ngập úng, Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo tới toàn thể phụ huynh: Để đảm bảo an toàn, hệ thống xe đưa đón dừng hoạt động trong chiều ngày 30/9.

Trường tổ chức ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh đăng ký ở lại; hỗ trợ ăn sáng 1/10. Nhà trường đảm bảo khẩu phần ăn trong ngày tương tự như bữa ăn bán trú của học sinh (phụ huynh, học sinh đăng ký với giáo viên chủ nhiệm).

Tại Trường Marie Curie, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ra thông báo đặc biệt: "Nhà trường không để học sinh và mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được. Các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí, thầy cô và giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30/9".

Trong khi đó, Trường Ngôi Sao Hoàng Mai thông báo khẩn, khẳng định học sinh lưu lại trường sẽ được lo ăn tối và có thể đăng ký nghỉ qua đêm trong trường hợp phụ huynh không thể đến đón. Giáo viên và nhân viên được phân công trực xuyên đêm để chăm sóc các em.