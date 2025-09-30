Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày mai

Do thời tiết tiếp tục mưa to, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày mai (1/10).

Bảo Ngân

Tối 30/9, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Sở đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày mai (1/10).

Theo ông Cương, các trường có thể cho nghỉ hoặc linh hoạt dạy học trực tuyến.

image.jpg
Do ảnh hưởng hoàn lưu bao số 10, ngày 30/9, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa không dứt từ sáng sớm.

Trước diễn biến mưa bão, hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có công văn đề nghị các trường và cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên, kịp thời xử lý hoặc cảnh báo những cây có nguy cơ gãy đổ; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn…

Trước tình hình mưa gió, ngập úng, Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo tới toàn thể phụ huynh: Để đảm bảo an toàn, hệ thống xe đưa đón dừng hoạt động trong chiều ngày 30/9.

Trường tổ chức ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh đăng ký ở lại; hỗ trợ ăn sáng 1/10. Nhà trường đảm bảo khẩu phần ăn trong ngày tương tự như bữa ăn bán trú của học sinh (phụ huynh, học sinh đăng ký với giáo viên chủ nhiệm).

Tại Trường Marie Curie, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ra thông báo đặc biệt: "Nhà trường không để học sinh và mọi người bị đói, bị rét do không về nhà được. Các suất ăn tối hoàn toàn miễn phí, thầy cô và giám thị lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người phải ở lại trường đêm 30/9".

Trong khi đó, Trường Ngôi Sao Hoàng Mai thông báo khẩn, khẳng định học sinh lưu lại trường sẽ được lo ăn tối và có thể đăng ký nghỉ qua đêm trong trường hợp phụ huynh không thể đến đón. Giáo viên và nhân viên được phân công trực xuyên đêm để chăm sóc các em.

#cho 2 #3 triệu học sinh nghỉ học #thời tiết tiếp tục mưa to #Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình

Chiều 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7329/CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, hồi 13h ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,47m, mực nước hạ lưu 14,03m, lưu lượng về hồ 3.728 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.988 m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 17h ngày 30/9.

Xem chi tiết

Xã hội

3 người dân ở Lào Cai tử vong do mưa lũ

Đã có 3 trường hợp người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai tử vong do sạt lở đất vùi lấp và bị lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ chiều 28/9, đến 11h ngày 30/9/2025, hoàn lưu bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương.

Xem chi tiết

Xã hội

26 người tử vong, 22 người mất tích do bão số 10

Bão số 10 Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, 8 người mất liên lạc.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.

Cụ thể, Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 2 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Đà Nẵng 1 người bị lũ cuốn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới