26 người tử vong, 22 người mất tích do bão số 10

Bão số 10 Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, 8 người mất liên lạc.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.

Cụ thể, Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 2 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Đà Nẵng 1 người bị lũ cuốn.

Các lực lượng chức năng tìm người mất tích ở Lũng Cú, Tuyên Quang.

22 người mất tích, gồm: Lào Cai 1 người bị lũ cuốn; Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người; Thanh Hóa 3 người do bị lật thuyền; Quảng Trị 10 người trên 2 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn.

105 người bị thương; mất liên lạc 8 người trên tàu BĐ 97258 TS/ 08 tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Số lượng nhà bị sập là 88 người, 135.772 bị hư hỏng, tốc mái; 13.809 nhà ngập. 25.547 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 8.760 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.366 điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông. Sạt lở 6.510m kè, bờ sông, bờ biển.

Xảy ra 15 sự cố đê điều; 5.661 cột điện bị gãy, đổ; 57.815 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Nhà cửa của người dân bị nước lũ nhấn chìm ở Lào Cai.

Để ứng phó với tình hình bão, mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo an toàn chống bão, lũ của các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025, 176/CĐ-TTg, 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các sự cố, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê.

Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.