Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

26 người tử vong, 22 người mất tích do bão số 10

Bão số 10 Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, 8 người mất liên lạc.

Khánh Hoài

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.

Cụ thể, Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 2 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Đà Nẵng 1 người bị lũ cuốn.

a1-737.jpg
Các lực lượng chức năng tìm người mất tích ở Lũng Cú, Tuyên Quang.

22 người mất tích, gồm: Lào Cai 1 người bị lũ cuốn; Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người; Thanh Hóa 3 người do bị lật thuyền; Quảng Trị 10 người trên 2 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn.

105 người bị thương; mất liên lạc 8 người trên tàu BĐ 97258 TS/ 08 tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Số lượng nhà bị sập là 88 người, 135.772 bị hư hỏng, tốc mái; 13.809 nhà ngập. 25.547 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 8.760 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.366 điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông. Sạt lở 6.510m kè, bờ sông, bờ biển.

Xảy ra 15 sự cố đê điều; 5.661 cột điện bị gãy, đổ; 57.815 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

8.jpg
Nhà cửa của người dân bị nước lũ nhấn chìm ở Lào Cai.

Để ứng phó với tình hình bão, mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo an toàn chống bão, lũ của các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025, 176/CĐ-TTg, 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các sự cố, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê.

Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.

#Bão số 10 #Bualoi #Bão số 10 Bualoi và mưa lũ #Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bài liên quan

Xã hội

3 người dân ở Lào Cai tử vong do mưa lũ

Đã có 3 trường hợp người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai tử vong do sạt lở đất vùi lấp và bị lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ chiều 28/9, đến 11h ngày 30/9/2025, hoàn lưu bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương.

Xem chi tiết

Xã hội

Đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình

Chiều 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7329/CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, hồi 13h ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,47m, mực nước hạ lưu 14,03m, lưu lượng về hồ 3.728 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.988 m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 17h ngày 30/9.

Xem chi tiết

Giải mã

Lốc xoáy kinh hoàng trong bão số 10 Bualoi, chuyên gia lý giải sao?

Lốc xoáy bất ngờ trong bão số 10 đã cướp đi sinh mạng, tàn phá nhà cửa ở một số địa phương. Chuyên gia khí tượng chỉ ra nguyên nhân và cảnh báo ứng phó.

Giữa tâm bão Bualoi càn quét dọc Trung và Bắc Trung Bộ, tại cách tâm bão hàng trăm cây số, các cơn lốc xoáy, vòi rồng xuất hiện bất ngờ ở Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng… khiến dư luận đặt câu hỏi: tại sao lốc xoáy lại hình thành với mức độ khủng khiếp như vậy và có thể dự báo được không?

loc-xoay-2.jpg
Hình ảnh lốc xoáy kinh hoàng tại Ninh Bình được người dân ghi lại. Ảnh: cắt từ clip,
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới