GS Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ trần

GS Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tưởng Chính phủ) đã từ trần vào tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ban Tổ chức Trung ương cho biết: GS Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tưởng Chính phủ), sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 6h2’, ngày 18/10/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

GS Trần Phương sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

GS Trần Phương là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); nguyên Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính).

Sau khi về hưu, năm 1996, GS.Trần Phương đã thành lập Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.