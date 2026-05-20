Dùng Google Maps 10 năm vẫn sốc vì tính năng này

Không chỉ để xem bản đồ, Google Maps còn sở hữu hàng loạt tính năng ẩn giúp tiết kiệm thời gian, tránh lạc đường và dẫn đường thông minh hơn.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người dùng Google Maps suốt cả chục năm nhưng vẫn bất ngờ khi phát hiện ứng dụng này không chỉ đơn thuần là công cụ xem bản đồ mà còn sở hữu hàng loạt tính năng “ẩn” giúp việc di chuyển trở nên tiện lợi hơn đáng kể.
Một trong những mẹo hữu ích nhất là khả năng tìm địa chỉ trực tiếp thông qua danh bạ đã lưu trên điện thoại, cho phép người dùng chỉ cần nhập tên bạn bè hoặc người thân thay vì phải mất thời gian gõ lại địa chỉ thủ công như trước đây.
Google Maps hiện cũng đã tích hợp tính năng Ask Maps sử dụng trí tuệ nhân tạo Gemini, cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm bằng cách trò chuyện tự nhiên như “quán cà phê yên tĩnh gần tôi” hay “nhà hàng mở khuya có chỗ đậu xe”.
Ngoài ra, tính năng “Gửi tới điện thoại” giúp người dùng tìm đường trên máy tính rồi chuyển thẳng lộ trình sang smartphone chỉ bằng một cú nhấn, chấm dứt cảnh tự gửi link hoặc chụp màn hình địa chỉ cho chính mình.
Street View cũng được xem là “cứu tinh” với những ai thường xuyên đến địa điểm lạ, bởi tính năng này cho phép xem trước lối vào, mặt tiền cửa hàng hay khu vực đỗ xe để hạn chế tối đa việc đi nhầm hoặc bỏ lỡ điểm đến.
Đối với người đi bộ, Live View sử dụng công nghệ thực tế tăng cường AR để hiển thị mũi tên chỉ đường trực tiếp trên màn hình camera, giúp việc xác định hướng đi giữa những khu phố đông đúc trở nên trực quan hơn nhiều so với bản đồ truyền thống.
Một tính năng khác được nhiều người đánh giá cực kỳ hữu ích là chia sẻ vị trí theo thời gian thực, cho phép bạn bè hoặc người thân theo dõi hành trình, thời gian di chuyển và cả dung lượng pin điện thoại trong lúc di chuyển.
Trong trường hợp mất sóng hoặc đi đến khu vực không có Internet, tính năng bản đồ ngoại tuyến của Google Maps tiếp tục phát huy giá trị khi cho phép tải sẵn toàn bộ khu vực cần di chuyển, giúp người dùng vẫn có thể dẫn đường ổn định mà không lo mất kết nối giữa đường.
