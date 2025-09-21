Google cho phép chia sẻ Gemini tùy chỉnh với tên gọi Gems

Người dùng giờ đây có thể chia sẻ Gems, một phiên bản tùy chỉnh cá nhân của Gemini cho bạn bè giống như việc chia sẻ tệp trên Google Drive.

Google đã công bố rằng người dùng Gemini AI trên toàn thế giới hiện có thể chia sẻ 'Gems' tùy chỉnh của họ - trợ lý tác vụ cụ thể - thông qua một quy trình đơn giản hóa tích hợp với các công cụ chia sẻ của Google Drive.

Tính năng này đã ra mắt vào năm ngoái, ban đầu là một phần của gói đăng ký trả phí Gemini Advanced, cho phép người dùng viết hướng dẫn để tạo chatbot AI cho các tình huống khác nhau.

Người dùng Gemini có thể đóng gói các tùy chỉnh và chia sẻ cho người khác

Ví dụ, Google đã ra mắt các Gems được thiết kế sẵn, bao gồm huấn luyện viên học tập, trợ lý động não, hướng dẫn nghề nghiệp, biên tập viên viết bài và cộng tác viên lập trình.

Người dùng Gemini có thể chia sẻ các Gem được hỗ trợ bởi AI mà họ đã tạo ra với người khác, bất kể họ ở đâu. Theo thông cáo chính thức của Google, việc chia sẻ hoạt động bằng cách chọn một Gem trong giao diện quản lý và nhấp vào "Chia sẻ", mô phỏng mô hình truy cập và phân quyền của Google Drive. Người dùng có thể cấp quyền xem hoặc chỉnh sửa khi cần, cho phép cộng tác dễ dàng và thống nhất quy trình làm việc.

Điều này sẽ giúp Gems dễ tiếp cận hơn với nhiều người, vì không phải ai cũng sử dụng tính năng tùy chỉnh nâng cao. Nó cũng có thể giúp ngăn chặn việc mọi người xây dựng cùng một loại Gems với người khác. Ví dụ: nếu nhiều đồng nghiệp cùng sử dụng một loại trợ lý Gemini tùy chỉnh tương tự, họ có thể chia sẻ cùng một tài nguyên thay vì mỗi người tạo ra phiên bản riêng, vốn có thể có đôi chút mâu thuẫn.

Google cho biết việc chia sẻ Gem cũng có thể hữu ích cho những người lập kế hoạch và hướng dẫn cho kỳ nghỉ gia đình, lập kế hoạch bữa ăn hoặc các dự án viết chung.

Google Gems có thể chia sẻ và phân phối quyền xem, chỉnh sửa như trên Drive. Ảnh chụp màn hình

Để chia sẻ một Gem, bạn sẽ mở trình quản lý Gem trên ứng dụng web và nhấp vào biểu tượng "Chia sẻ" bên cạnh bất kỳ Gem nào bạn đã tạo. Cũng tương tự như Google Drive, bạn có thể kiểm soát ai có thể xem và sử dụng Gem của mình, cũng như ai được phép chỉnh sửa chúng.

Sau khi triển khai lần đầu cho các thuê bao Gemini Advanced, Gemini Business và Gemini Enterprise tại hơn 150 quốc gia, Google đã thông báo vào tháng 3 rằng Gems hiện đã có sẵn cho tất cả mọi người và có thể hỗ trợ tải tệp lên.

Việc kiểm soát quyền trực tiếp được coi là quan trọng để đảm bảo quyền riêng tư và giảm thiểu việc lộ dữ liệu ngoài ý muốn. Theo tài liệu của Google, mục tiêu là thúc đẩy làm việc nhóm liền mạch mà không ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát chi tiết.

Các nhà phân tích kỳ vọng tính năng này sẽ hỗ trợ việc áp dụng Gemini AI rộng rãi hơn bằng cách giúp các giải pháp tùy chỉnh dễ dàng tái sử dụng và truy cập.

Khi các nhóm và doanh nghiệp khám phá việc tích hợp AI vào quy trình làm việc thông thường, việc chia sẻ hợp lý có thể thúc đẩy các phương pháp tiếp cận chuẩn hóa hơn và đẩy nhanh việc triển khai các trợ lý được thiết kế riêng.

Các cải tiến trong tương lai có thể tập trung vào việc tùy chỉnh và giám sát hành chính chặt chẽ hơn dựa trên nhu cầu ngày càng phát triển của tổ chức.