Tai nghe Pixel Buds 2A với Gemini và pin có thể thay thế

Số hóa

Google nâng cấp nhiều tính năng cho tai nghe giá rẻ Pixel Buds 2a bao gồm chống ồn chủ động, AI Gemini, và pin có thể thay thế.

Tuệ Minh
Bốn năm sau khi ra mắt Pixel Buds A-series đầu tiên, Google đã trở lại với Pixel Buds 2A. Phiên bản tai nghe giá rẻ mới với mức giá 129,99 đô la (3,45 triệu đồng).
Đổi lại, người dùng nhận thêm một số nâng cấp đáng chú ý như chip nâng cấp, Gemini Access, pin có thể thay thế và quan trọng nhất là tính năng chống ồn chủ động.
Phiên bản 2A cũng bổ sung chip Tensor A1 mà Google cho biết "giải phóng sức mạnh của các tính năng AI và Gemini tiên tiến của Google". Quyền truy cập Gemini chủ yếu thay thế Trợ lý Google trên tai nghe.
Đối với hầu hết mọi người, tính năng thú vị nhất được hỗ trợ bởi chip Tensor mới là tính năng khử tiếng ồn chủ động và chế độ xuyên âm. Âm thanh đã được thiết kế lại — cũng có tính năng giảm tiếng ồn nền và tiếng gió do AI cung cấp cho các cuộc gọi.
Google cho biết thời lượng pin đã tăng lên khoảng bảy giờ khi bật ANC và 10 giờ khi tắt. Hộp đựng có thêm 20 giờ sử dụng, sạc năm phút cũng cho bạn khoảng một giờ phát nhạc. Tai nghe cũng có khả năng chống nước và mồ hôi IP54 được cải thiện, trong khi hộp đựng có xếp hạng IPX4.
Có lẽ điều thú vị nhất là những chiếc tai nghe này dễ sửa chữa hơn so với mẫu trước. Khi thử nghiệm với vỏ hộp, miếng chèn bên trong có thể bật ra, cho phép bạn thay pin khi pin cũ. Điều này hoàn toàn phù hợp với Pixel Watch 4, vốn cũng dễ sửa chữa hơn so với các phiên bản trước.
Bên trong, Pixel Buds 2a sở hữu trình điều khiển động 11mm tùy chỉnh và buồng tần số cao được thiết kế lại. Âm thanh có thể tùy chỉnh thông qua bộ cân bằng năm dải tần trong ứng dụng Pixel Buds. Nhìn tổng thể Pixel Buds 2A có thiết kế giống với Buds Pro 2 cũ.
Về chất lượng cuộc gọi, lớp lưới chắn gió và thuật toán AI được cho là sẽ cải thiện độ rõ nét. Các tính năng khác bao gồm hỗ trợ Âm thanh Không gian (trên Pixel 6 trở lên), Ghép nối Nhanh, kết nối Đa điểm, hỗ trợ Tìm Thiết bị của Tôi và tích hợp Gemini rảnh tay. Thời lượng pin được đánh giá là bảy giờ khi bật ANC và lên đến 20 giờ khi dùng kèm hộp đựng.
Bên cạnh mẫu tai nghe dòng A mới, Google cũng sẽ cập nhật Pixel Buds Pro 2 với màu Moonstone mới và một bản cập nhật phần mềm lớn sẽ ra mắt vào mùa thu này.
Bản cập nhật sẽ bổ sung tính năng Adaptive Audio, cân bằng giữa nhận thức và giảm tiếng ồn để sử dụng tốt hơn trong môi trường đô thị, cùng với tính năng Loud Noise Protection để bảo vệ thính giác trong những âm thanh lớn đột ngột.
Tính năng Gemini Live mới cho phép tương tác bằng giọng nói tốt hơn ngay cả trong môi trường ồn ào, và giờ đây có thể nhận hoặc từ chối cuộc gọi rảnh tay bằng cử chỉ đầu. Pixel Buds Pro 2 có giá 229 đô la và phối màu Moonstone sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 28 tháng 8.
Tuệ Minh
The Verge
