Số hóa

Trớ trêu Apple Siri mới lại được hỗ trợ bởi ...Google Gemini

Tính năng 'Câu trả lời về kiến ​​thức thế giới' của Apple Siri có thể tóm tắt thông tin từ web bằng mô hình AI Gemini của Google.

Tuệ Minh

Apple đang phát triển tính năng tìm kiếm hỗ trợ AI cho Siri – nhưng có thể cần sự hỗ trợ của Google để hiện thực hóa, theo báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg.

Theo Gurman, Google hiện đang dẫn đầu trong việc giúp Apple cải tiến trợ lý giọng nói, có thể bao gồm việc sử dụng mô hình Gemini tùy chỉnh chạy trên máy chủ của nhà sản xuất iPhone.

Có thể phải gọi là Germi-siri khi Apple nhờ tới Google cho trợ lý ảo của mình. Ảnh: Bloomberg

Tính năng mới, được cho là có tên gọi nội bộ là "World Knowledge Answers", sẽ cho phép người dùng tìm kiếm thông tin và nhận tóm tắt do AI tạo ra dựa trên kết quả từ web.

Giao diện của nó cũng sẽ tích hợp văn bản, ảnh, video và các điểm tham quan, cho phép nó thách thức các tính năng tìm kiếm hỗ trợ AI từ các công ty như OpenAI và Perplexity.

Việc tích hợp tìm kiếm AI vào Siri là một phần trong kế hoạch bị trì hoãn của Apple nhằm nâng cấp trợ lý giọng nói với các tính năng mới, cho phép nó khai thác dữ liệu cá nhân của bạn và thực hiện các hành động dựa trên nội dung trên màn hình.

Apple đã phải rất chật vật để phát triển trợ lý ảo Siri.

Siri mới được cho là sẽ hoạt động bằng cách tận dụng một trình lập kế hoạch, giúp diễn giải lời nhắc bằng giọng nói hoặc văn bản, một hệ thống tìm kiếm để quét dữ liệu người dùng hoặc internet, và một trình tóm tắt để tổng hợp tất cả thông tin này cho người dùng.

Bloomberg cho biết, trong tuần này, Apple và Google đã đạt được "thỏa thuận chính thức" để Apple thử nghiệm mô hình AI do Google thiết kế cho phần tóm tắt của Siri.

Apple được cho là đang có kế hoạch sử dụng các mô hình AI của riêng mình để tìm kiếm dữ liệu người dùng, nhưng hãng vẫn đang đánh giá Claude và Gemini của Anthropic cho chức năng lập kế hoạch của Siri.

Mặc dù Apple chuẩn bị ra mắt dòng iPhone 17 vào tuần tới, nhưng công ty này dự kiến ​​sẽ ra mắt Siri được nâng cấp bằng AI cùng với iOS 26.4 sớm nhất là vào tháng 3 năm sau.

Tai nghe Pixel Buds 2a của Google tích hợp AI có giá cực rẻ.
theverge.com
#Apple Siri AI #Google Gemini #Trợ lý giọng nói Siri #Tìm kiếm hỗ trợ AI #Công nghệ AI Apple #Mô hình Gemini Google

Bài liên quan

Photo

Siri trên iPhone đã có Tiếng Việt, vì sao vẫn bị chê "vô tri"?

Trước kia, vì những rào cản về ngôn ngữ khiến cho Siri ít được người Việt sử dụng. Trong bản beta mới nhất, Siri đã có thể nghe và thực thi một số tính năng bằng tiếng Việt.

Siri tren iPhone da co Tieng Viet, vi sao van bi che

Nếu quen dùng Siri tiếng Anh, nhiều người dùng sẽ thấy Siri tiếng Việt không có gì hay. Nhưng thử dùng cho những tính năng liên quan đến soạn thảo và tìm kiếm thì nó vẫn rất hữu ích (ít ra với người Việt). Và với những ai trước giờ ít dùng vì rào cản tiếng Anh thì lại càng có giá trị.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Bất ngờ công nghệ đột phá của trợ lý chứng khoán ảo "Make in Vietnam"

Trợ lý chứng khoán ảo Ensa của DNSE là sản phẩm duy nhất trong lĩnh vực tài chính được vinh danh tại AI Awards 2024. Đây là ví dụ điển hình cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính mang lại nhiều lợi ích.

Trợ lý chứng khoán ảo Ensa của DNSE là giải pháp đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán. Ensa không chỉ là một công cụ hỗ trợ giao dịch, mà còn cho thấy các công nghệ tiên tiến ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm của nhà đầu tư.
Bat ngo cong nghe dot pha cua tro ly chung khoan ao
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy trao giải thưởng cho Ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công nghệ DNSE. Ảnh: Mai Loan.
Xem chi tiết

Số hóa

Google nâng cấp Gemini Live thành trợ lý AI biết chỉ trỏ

Google giới thiệu nâng cấp lớn cho Gemini Live, giúp trợ lý AI này vừa nói vừa chỉ dẫn trực quan, tương tác tự nhiên và thông minh hơn với người dùng.

ge-1.png
Google vừa công bố loạt nâng cấp đột phá cho Gemini Live, biến nó thành một trong những trợ lý AI thông minh nhất hiện nay.
ge-2.png
Người dùng có thể hướng camera vào một vật thể và yêu cầu Gemini nhận diện ngay lập tức.
Xem chi tiết

