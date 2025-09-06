Trớ trêu Apple Siri mới lại được hỗ trợ bởi ...Google Gemini

Tính năng 'Câu trả lời về kiến ​​thức thế giới' của Apple Siri có thể tóm tắt thông tin từ web bằng mô hình AI Gemini của Google.

Apple đang phát triển tính năng tìm kiếm hỗ trợ AI cho Siri – nhưng có thể cần sự hỗ trợ của Google để hiện thực hóa, theo báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg.

Theo Gurman, Google hiện đang dẫn đầu trong việc giúp Apple cải tiến trợ lý giọng nói, có thể bao gồm việc sử dụng mô hình Gemini tùy chỉnh chạy trên máy chủ của nhà sản xuất iPhone.

Có thể phải gọi là Germi-siri khi Apple nhờ tới Google cho trợ lý ảo của mình. Ảnh: Bloomberg

Tính năng mới, được cho là có tên gọi nội bộ là "World Knowledge Answers", sẽ cho phép người dùng tìm kiếm thông tin và nhận tóm tắt do AI tạo ra dựa trên kết quả từ web.

Giao diện của nó cũng sẽ tích hợp văn bản, ảnh, video và các điểm tham quan, cho phép nó thách thức các tính năng tìm kiếm hỗ trợ AI từ các công ty như OpenAI và Perplexity.

Việc tích hợp tìm kiếm AI vào Siri là một phần trong kế hoạch bị trì hoãn của Apple nhằm nâng cấp trợ lý giọng nói với các tính năng mới, cho phép nó khai thác dữ liệu cá nhân của bạn và thực hiện các hành động dựa trên nội dung trên màn hình.

Apple đã phải rất chật vật để phát triển trợ lý ảo Siri.

Siri mới được cho là sẽ hoạt động bằng cách tận dụng một trình lập kế hoạch, giúp diễn giải lời nhắc bằng giọng nói hoặc văn bản, một hệ thống tìm kiếm để quét dữ liệu người dùng hoặc internet, và một trình tóm tắt để tổng hợp tất cả thông tin này cho người dùng.

Bloomberg cho biết, trong tuần này, Apple và Google đã đạt được "thỏa thuận chính thức" để Apple thử nghiệm mô hình AI do Google thiết kế cho phần tóm tắt của Siri.

Apple được cho là đang có kế hoạch sử dụng các mô hình AI của riêng mình để tìm kiếm dữ liệu người dùng, nhưng hãng vẫn đang đánh giá Claude và Gemini của Anthropic cho chức năng lập kế hoạch của Siri.

Mặc dù Apple chuẩn bị ra mắt dòng iPhone 17 vào tuần tới, nhưng công ty này dự kiến ​​sẽ ra mắt Siri được nâng cấp bằng AI cùng với iOS 26.4 sớm nhất là vào tháng 3 năm sau.