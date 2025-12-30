Hà Nội

Lotus Chat bùng nổ 2 triệu người dùng nhờ bảo mật tối đa

Số hóa

Lotus Chat bùng nổ 2 triệu người dùng nhờ bảo mật tối đa

Ứng dụng nhắn tin thuần Việt Lotus Chat cán mốc 2 triệu người dùng nhờ loạt tính năng bảo mật cao cấp, miễn phí và khác biệt so với các đối thủ quốc tế.

Thiên Trang (th)
Trong bối cảnh lo ngại rò rỉ dữ liệu ngày càng gia tăng, Lotus Chat nổi lên như một lựa chọn nhắn tin an toàn do người Việt phát triển.
Ra mắt từ cuối năm 2024, ứng dụng này nhanh chóng đạt gần 2 triệu người dùng, với hơn 1 triệu lượt tải trên Google Play và từng vào Top 3 ứng dụng chat trên App Store Việt Nam.
Lotus Chat được định vị là nền tảng hội tụ các tính năng nhắn tin quen thuộc nhưng bổ sung nhiều cơ chế bảo mật mà không phải ứng dụng nào cũng có.
Điểm nhấn lớn nhất là tính năng Trò chuyện bí mật, sử dụng mã hóa đầu cuối E2E để đảm bảo chỉ người gửi và người nhận có thể đọc nội dung.
Toàn bộ tin nhắn trong chế độ này không được lưu trên máy chủ, chỉ tồn tại cục bộ trên thiết bị, giúp giảm thiểu rủi ro bị truy cập trái phép.
Người dùng còn có thể kích hoạt tin nhắn tự hủy và chặn chuyển tiếp để hạn chế tối đa việc thông tin bị phát tán ngoài ý muốn.
Đáng chú ý, Lotus Chat cho phép người dùng tự xác minh mức độ an toàn bằng cách đối chiếu khóa mã hóa hiển thị trên hai thiết bị.
Với chiến lược tập trung vào quyền riêng tư và trải nghiệm miễn phí, Lotus Chat đang cho thấy tham vọng trở thành ứng dụng nhắn tin bảo mật hàng đầu “made in Vietnam”.
