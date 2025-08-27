Hà Nội

AI Việt bất ngờ vượt Deepseek và Gemini trong lòng người dùng

Số hóa

AI Việt bất ngờ vượt Deepseek và Gemini trong lòng người dùng

Một nền tảng AI nội địa bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai về mức độ hài lòng, vượt mặt Gemini và Deepseek, cho thấy sức hút của công nghệ bản địa.

Thiên Trang (TH)
Báo cáo Thị trường AI tiêu dùng Việt Nam 2025 do Decision Lab công bố vừa tiết lộ nhiều dữ liệu đáng chú ý. (Ảnh: cafeF)
Theo khảo sát, gần 80% người dùng trực tuyến tại Việt Nam đã trải nghiệm AI trong ba tháng qua.
Đặc biệt, một AI nội địa mang tên "AI Hay" bất ngờ vượt mặt Gemini và Deepseek về chỉ số hài lòng.
ChatGPT vẫn dẫn đầu với 81% người dùng, trong khi Gemini đạt 51% và Meta ở mức 36%.
Bên cạnh đó, AI Hay lọt top 10 với 9% và Kiki với 3%, khẳng định dấu ấn công nghệ Việt.
Người dùng Việt ưu tiên ba yếu tố khi lựa chọn nền tảng AI gồm chi phí hợp lý, dễ sử dụng và độ chính xác.
Sự bản địa hóa giúp AI Hay ghi điểm, đặc biệt ở khả năng hỗ trợ tiếng Việt tự nhiên và phù hợp văn hóa.
Tuy nhiên, quyền riêng tư và phản hồi chưa chính xác vẫn là thách thức mà người dùng lo ngại.
#AI Việt Nam #AI Hay #Deepseek #Gemini #công nghệ nội địa #AI tiêu dùng

