Robot hình người bị hack bằng giọng nói, lây virus không cần mạng

Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.
Ứng dụng nhắn tin thuần Việt Lotus Chat cán mốc 2 triệu người dùng nhờ loạt tính năng bảo mật cao cấp, miễn phí và khác biệt so với các đối thủ quốc tế.
Sau Indonesia, thị trường Thái Lan cũng sắp trình làng Honda ADV160 RoadSync 2026. Dự đoán, mẫu xe tay ga này cũng sẽ sớm bán chính hãng tại Việt Nam.
Với thần thái sang chảnh cùng cách phối đồ tinh tế, Xoài Non biến góc phố check-in tại Thượng Hải như một sàn catwalk của riêng mình.
Chợ đêm Đà Lạt quyến rũ du khách với đủ món ăn từ bánh tráng nướng, dâu lắc đến kem bơ, xiên nướng, trải nghiệm vị ngon giữa phố núi se lạnh.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, hot girl Linh Kul vẫn tự tin diện quần ngắn, khoe trọn đôi chân nuột nà và làn da trắng ngần không tì vết.
Rolls-Royce luôn hướng đến sự sang trọng, xa hoa và thoải mái, nhưng Venuum Black cho rằng điều đó vẫn chưa đủ và đã biến Ghost 2025 thành một "kẻ săn mồi".
Zalo bất ngờ yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới để tiếp tục sử dụng, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và tính phù hợp pháp luật.
Trận bão mùa đông tấn công nước Mỹ, gây ra điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại nhiều khu vực trên khắp nước này.
Tạm rời bỏ những bộ cánh hiện đại quyến rũ, hot girl Mai Hà Hoàng Yến vừa khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' khi tung bộ ảnh cổ phục đẹp tựa nàng thơ.
Nguồn gốc của chiếc thuyền Hjortspring 2.400 năm tuổi bí ẩn, một câu hỏi từ lâu đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nay đã được giải mã.
Ga Thủ Thiêm được đặt tại vị trí chiến lược, ngay nút giao An Phú, TP HCM. Đây là nhà ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Với lá xanh bóng, hoa vàng thơm dịu và dáng mềm mại, cây ngâu được ưa chuộng làm bonsai, thậm chí có cây giá lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Tận dụng không gian bên trong chiếc xế hộp, cô nàng hot girl Sinitra Kaensusadee đã có màn khoe trọn đường cong cơ thể khiến người xem khó có thể rời mắt.
Hãng xe Hyundai tiếp tục mở rộng dòng ôtô điện Ioniq của mình với một thành viên hoàn toàn mới mang tên Ioniq 3 cỡ nhỏ. Xe dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2026.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có sự đột phá lớn khi thử nghiệm phương pháp, kỹ thuật mới và có thể được thưởng lớn.
Chỉ vỏn vẹn 29m2 nhưng nhờ cách sắp xếp khéo léo, căn hộ vẫn gọn gàng, tiện dụng và ngập tràn ánh sáng.
Sinh sống trên cao nguyên Andes khắc nghiệt, tộc người Aymara lưu giữ một nền văn hóa cổ xưa bền bỉ suốt hàng nghìn năm.
Mới đây, trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ khoảnh khắc kỉ niệm 1 năm ngày tại một nhà hàng sang trọng.
Kích thước vòng 1 không chỉ phụ thuộc di truyền mà còn chịu tác động từ dinh dưỡng và nội tiết. Bổ sung đúng thực phẩm giúp ngực đầy đặn, săn chắc tự nhiên.
Không nằm trên các tuyến tham quan quen thuộc, Thung Ui thu hút du khách bởi vẻ đẹp tĩnh lặng, cảnh quan núi non nguyên sơ giữa vùng di sản Tràng An.