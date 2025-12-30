Hà Nội

Robot hình người bị hack bằng giọng nói, lây virus không cần mạng

Robot hình người bị hack bằng giọng nói, lây virus không cần mạng

Một thí nghiệm tại Trung Quốc cho thấy robot hình người có thể bị chiếm quyền chỉ bằng lệnh giọng nói và tự lây nhiễm virus ngay cả khi offline.

Thiên Trang (TH)
Tại hội nghị bảo mật GEEKCon ở Thượng Hải, các chuyên gia đã gây sốc khi chứng minh robot hình người có thể bị hack chỉ bằng một câu lệnh giọng nói.
Nhóm nghiên cứu bảo mật DARKNAVY cho thấy cơ chế nhận diện giọng nói trên robot Unitree có thể bị khai thác để chiếm quyền quản trị cao nhất mà không cần can thiệp phần cứng.
Sau khi bị kiểm soát, robot mất hoàn toàn lớp bảo vệ an toàn và hacker có thể thao túng hệ thống vận động, cảm biến và kết nối.
Nguy hiểm hơn, robot bị nhiễm mã độc vẫn có thể lây virus cho robot khác thông qua kết nối không dây tầm ngắn, ngay cả khi các thiết bị này không có internet.
Kịch bản tấn công dây chuyền này khiến mô hình “air-gap” (ngắt kết nối vật lý với internet) vốn được xem là an toàn tuyệt đối trở nên vô hiệu.
Trong môi trường nhà máy hoặc gia đình, chỉ một robot bị xâm nhập cũng có thể kéo theo rủi ro nghiêm trọng về an toàn con người.
Các chuyên gia cảnh báo việc tích hợp AI ngôn ngữ lớn mà thiếu kiểm soát đầu vào đang tạo ra lỗ hổng bảo mật chí mạng cho ngành robot.
Sự kiện này là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc các nhà sản xuất phải đặt bảo mật làm ưu tiên ngay từ khâu thiết kế nếu không muốn tương lai robot trở thành cơn ác mộng an ninh.
