Zalo cập nhật điều khoản mới gây tranh cãi quyền riêng tư

Số hóa

Zalo cập nhật điều khoản mới gây tranh cãi quyền riêng tư

Zalo bất ngờ yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới để tiếp tục sử dụng, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và tính phù hợp pháp luật.

Việc Zalo đột ngột cập nhật điều khoản dịch vụ mới đã nhanh chóng thổi bùng tranh cãi trong cộng đồng người dùng Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng người dùng đang bị đặt vào thế “chấp nhận hoặc bị gián đoạn dịch vụ”, trong khi Zalo đã trở thành hạ tầng giao tiếp số quen thuộc.
Với gần 80 triệu người dùng thường xuyên và khoảng 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày, mọi thay đổi chính sách của Zalo đều có tác động xã hội rất lớn.
Chuyên gia Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, nhận định cách cập nhật điều khoản quá đột ngột, thiếu thời gian chuyển tiếp, là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. (Ảnh: VietnamPlus)
Ông cũng lo ngại các điều khoản liên quan đến miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra sự cố dữ liệu, trong khi Zalo vẫn khai thác dữ liệu cho mục đích kinh doanh. (Ảnh: Người lao động)
Ở chiều ngược lại, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cho rằng việc cập nhật điều khoản là thông lệ phổ biến của các nền tảng số toàn cầu.
Tuy nhiên, khác biệt then chốt nằm ở cách truyền thông minh bạch và thời gian để người dùng cân nhắc trước khi chấp nhận.
Khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ năm 2026, các điều khoản của Zalo và nền tảng lớn khác sẽ đứng trước bài kiểm tra pháp lý thực sự.
#Zalo #quyền riêng tư #điều khoản mới #dữ liệu cá nhân #tranh cãi #bảo mật

