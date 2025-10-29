Gói thầu xây lắp 5,7 tỷ ở Hồ Tràm: Điều chỉnh tiêu chí, một nhà thầu tham dự

Gói thầu xây lắp hơn 5,7 tỷ đồng tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm chỉ có một nhà thầu tham gia sau khi bên mời thầu bất ngờ "hạ chuẩn" tiêu chí nhân sự chủ chốt.

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp) thuộc dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc năm 2025 (nay là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm)" đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh sau phiên mở thầu diễn ra vào sáng ngày 28/10/2025.

Sự thay đổi "phút chót" và nhà thầu duy nhất

Gói thầu này có giá trị mời thầu là 5.755.299.267 đồng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ông Vũ Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm, phê duyệt tại Quyết định số 539/QĐ-TTYT ngày 08/10/2025.

Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra chỉ 6 ngày trước thời điểm mở thầu. Cụ thể, vào ngày 22/10/2025, Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm đã ban hành Văn bản số 841/TTYT do ông Vũ Văn Nam ký, thông báo về việc điều chỉnh E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và gia hạn thời gian. Nội dung điều chỉnh quan trọng nhất là "nới lỏng" yêu cầu đối với vị trí Chỉ huy trưởng công trường: từ "đã làm chỉ huy trưởng ít nhất 02 công trình dân dụng (công trình y tế) từ cấp III trở lên" xuống còn "ít nhất 01 công trình".

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kết quả, theo biên bản mở thầu lúc 08 giờ 17 phút ngày 28/10/2025, chỉ có duy nhất Liên danh công ty TNHH Tây Lạc và công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên nộp hồ sơ dự thầu. Giá dự thầu của liên danh này là 5.525.087.295 đồng.

Công ty TNHH Tây Lạc có địa chỉ sau sát nhập tại xã Nghĩa Thành, TP HCM, thành lập tháng 5/2011. Người đại diện pháp luật Nguyễn Ngọc Bảo. Tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2018 đến nay đã tham gia và trúng 14/27 gói thầu, trượt 11 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả độc lập và liên danh khoảng 32.149.178.947 đồng trong đó có 27.381.641.294 đồng với vai trò nhà thầu độc lập.

Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên có địa chỉ sau sát nhập tại Xã Ngãi Giao, TP HCM, thành lập tháng 5/2007, tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2016 do Lê Cao Gia Văn làm đại diện pháp luật.

Nhà thầu đã tham gia và trúng 39/50 gói thầu, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò liên danh khoảng 192.784.151.008 đồng, trong đó có 122.030.798.261 với vai trò độc lập, còn lại là liên danh. Từ đầu năm 2025 đến nay nhà thầu đã được ghi nhận trúng 5 gói trong đó có 2 gói xây lắp, 3 gói giám sát thi công...

Dấu hỏi về tính cạnh tranh

Trong hoạt động đấu thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham gia vốn đã làm giảm đi tính cạnh tranh, một trong những mục tiêu cốt lõi để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc điều chỉnh một tiêu chí quan trọng về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt ngay trước thềm mở thầu là một động thái cần được xem xét cẩn trọng.

Lý do của việc "hạ chuẩn" tiêu chí này và tại sao một gói thầu quy mô gần 6 tỷ đồng lại không thu hút được nhiều nhà thầu tham gia là những câu hỏi cần được làm rõ. Hiện tại, gói thầu đang trong quá trình đánh giá E-HSDT, dư luận đang chờ đợi kết quả cuối cùng từ phía chủ đầu tư.