Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu xây lắp 5,7 tỷ ở Hồ Tràm: Điều chỉnh tiêu chí, một nhà thầu tham dự

Gói thầu xây lắp hơn 5,7 tỷ đồng tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm chỉ có một nhà thầu tham gia sau khi bên mời thầu bất ngờ "hạ chuẩn" tiêu chí nhân sự chủ chốt.

Thục Anh

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp) thuộc dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc năm 2025 (nay là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm)" đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh sau phiên mở thầu diễn ra vào sáng ngày 28/10/2025.

Sự thay đổi "phút chót" và nhà thầu duy nhất

Gói thầu này có giá trị mời thầu là 5.755.299.267 đồng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ông Vũ Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm, phê duyệt tại Quyết định số 539/QĐ-TTYT ngày 08/10/2025.

Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra chỉ 6 ngày trước thời điểm mở thầu. Cụ thể, vào ngày 22/10/2025, Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm đã ban hành Văn bản số 841/TTYT do ông Vũ Văn Nam ký, thông báo về việc điều chỉnh E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và gia hạn thời gian. Nội dung điều chỉnh quan trọng nhất là "nới lỏng" yêu cầu đối với vị trí Chỉ huy trưởng công trường: từ "đã làm chỉ huy trưởng ít nhất 02 công trình dân dụng (công trình y tế) từ cấp III trở lên" xuống còn "ít nhất 01 công trình".

2.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kết quả, theo biên bản mở thầu lúc 08 giờ 17 phút ngày 28/10/2025, chỉ có duy nhất Liên danh công ty TNHH Tây Lạc và công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên nộp hồ sơ dự thầu. Giá dự thầu của liên danh này là 5.525.087.295 đồng.

Công ty TNHH Tây Lạc có địa chỉ sau sát nhập tại xã Nghĩa Thành, TP HCM, thành lập tháng 5/2011. Người đại diện pháp luật Nguyễn Ngọc Bảo. Tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2018 đến nay đã tham gia và trúng 14/27 gói thầu, trượt 11 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả độc lập và liên danh khoảng 32.149.178.947 đồng trong đó có 27.381.641.294 đồng với vai trò nhà thầu độc lập.

Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên có địa chỉ sau sát nhập tại Xã Ngãi Giao, TP HCM, thành lập tháng 5/2007, tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2016 do Lê Cao Gia Văn làm đại diện pháp luật.

Nhà thầu đã tham gia và trúng 39/50 gói thầu, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò liên danh khoảng 192.784.151.008 đồng, trong đó có 122.030.798.261 với vai trò độc lập, còn lại là liên danh. Từ đầu năm 2025 đến nay nhà thầu đã được ghi nhận trúng 5 gói trong đó có 2 gói xây lắp, 3 gói giám sát thi công...

Dấu hỏi về tính cạnh tranh

Trong hoạt động đấu thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham gia vốn đã làm giảm đi tính cạnh tranh, một trong những mục tiêu cốt lõi để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc điều chỉnh một tiêu chí quan trọng về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt ngay trước thềm mở thầu là một động thái cần được xem xét cẩn trọng.

Lý do của việc "hạ chuẩn" tiêu chí này và tại sao một gói thầu quy mô gần 6 tỷ đồng lại không thu hút được nhiều nhà thầu tham gia là những câu hỏi cần được làm rõ. Hiện tại, gói thầu đang trong quá trình đánh giá E-HSDT, dư luận đang chờ đợi kết quả cuối cùng từ phía chủ đầu tư.

#gói thầu xây lắp #Hồ Tràm #chỉ có một nhà thầu #đấu thầu #cạnh tranh #tăng cường minh bạch

Bài liên quan

Bạn đọc

Duy nhất Phương Đạt dự gói thầu hơn 13 tỷ sửa chữa bờ Tây kênh 504 Bắc

Công ty Phương Đạt là nhà thầu duy nhất tham gia dự gói thầu hơn 13 tỷ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa bờ Tây kênh 504 Bắc (Kênh 28 - Sông Long Khốt) có tổng kinh phí hơn 16,25 tỷ đồng do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 6716/QĐ-UBND ngày 16/06/2025.

Gói thầu thi công xây dựng có giá 13,76 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 16/10/2025, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Phương Đạt dự thầu với giá 13,24 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 18,7 tỷ tại BV Củ Chi: Phúc Tấn vượt 3 đối thủ, tiết kiệm 3,5 tỷ

Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp TP HCM vừa công bố KQLCNT gói thầu 18,7 tỷ đồng. Công ty Phúc Tấn trúng thầu với giá 15,15 tỷ, tiết kiệm 19%.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban QLDA DD&CN TP HCM) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp và lắp đặt máy móc, trang thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động chung", thuộc dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) IB2500367234, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) được phê duyệt tại Quyết định số 614/QĐ-DDCN ngày 16/7/2025, gói thầu có giá 18.726.511.777 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu số 06 tại Phú Tân, Cà Mau: Tỷ lệ tiết kiệm 7,48% và những nhà thầu "quen mặt"

Liên danh Đại Lợi - Kiều Vy vừa trúng Gói thầu số 06 do Ban QLDA khu vực Phú Tân mời thầu, trong bối cảnh nhà thầu chính có lịch sử trúng 10/13 gói tại đây.

Ngày 13/10/2025, ông Tô Chí Nguyễn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) khu vực Phú Tân, đã ký Quyết định số 18/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (đoạn 1).

qd-4122.jpg
Quyết định số 18/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (đoạn 1). Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới